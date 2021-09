Tale e Quale show 2021 è tornato in onda su Rai 1. Ieri sera, in prime time, è andata in onda la prima attesissima puntata di questa nuova edizione, caratterizzata da un cast decisamente molto forte. Tra i volti che spiccano vi sono quelli di Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli ma anche Alba Parietti che lo scorso anno, proprio di venerdì sera, animavano la casa del Grande Fratello Vip. La prima puntata di questa nuova edizione può essere rivista in tv e streaming online.

Dove rivedere la prima puntata di Tale e Quale Show 2021 in streaming e tv

Nel dettaglio, per chi si fosse perso la prima puntata di Tale e quale Show 2021 e tutte le imitazioni che ci sono state, potrà rivedere il varietà del venerdì sera di Rai 1 comodamente in replica streaming online.

Per farlo basterà collegarsi al portale gratuito RaiPlay oppure scaricare l'omonima applicazione, con la quale sarà possibile rivedere l'intera puntata oppure le singole esibizioni di questa puntata d'esordio, direttamente da tablet oppure da telefono cellulare.

Sarà possibile rivedere la prima puntata di questa nuova edizione anche in replica in tv. La messa in onda, infatti, è prevista per mercoledì 22 settembre su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale

Per quanto riguarda la classifica finale di questa prima puntata di Tale e Quale Show 2021, al primo posto si sono piazzati i gemelli di Guidonia con l'imitazione del trio Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro sulle note del brano "Mille".

Secondo e terzo posto, a pari merito, per Francesca Alotta e Deborah Johnson, che hanno anticipato Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Tra le esibizioni maggiormente criticate di questa prima puntata del 17 settembre, quella di Alba Parietti, che si è cimentata nei panni di Loredana Bertè.

Cristiano Malgioglio riporta lo show di Carlo Conti ai 'vecchi splendori'

L'opinionista del piccolo schermo è stata duramente bacchettata da Cristiano Malgioglio, la new entry in giuria di questa undicesima edizione del varietà di Rai 1.

Grande successo anche sui social per il programma di Carlo Conti: complice la presenza di Malgioglio, Pretelli e Orlando, tutti e tre molto amati dal pubblico di giovani e giovanissimi, lo show ha ottenuto un vero e proprio boom di commenti, molti dei quali positivi.

La presenza di Malgioglio in giuria ha ridato quel pizzico di leggerezza e di "sana cattiveria" che da un po' mancava nel cast del varietà Rai, che quest'anno sembra essere in grande spolvero rispetto al passato, ritrovando così il brio delle prime fortunatissime edizioni.