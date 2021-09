Lunedì 13 settembre è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip, con la conduzione di Alfonso Signorini affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La puntata d'esordio del reality è stata quasi interamente incentrata sulla presentazione del cast ufficiale di questa nuova edizione, che farà compagnia agli italiani per diverse settimane fino alla finale che dovrebbe andare in onda a dicembre, a meno che non ci siano dei prolungamenti. Per coloro che non hanno potuto guardare la prima puntata in diretta, questa è già reperibile la replica online sui canali Mediaset.

Dove vedere la replica del GF Vip

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata d'esordio del GF Vip è già disponibile in streaming sul sito ufficiale del reality, dove è possibile visionare anche i video riguardanti i live della casa e le clip di tutti i concorrenti in gara. La replica è inoltre disponibile su Mediaset Play che mette a disposizione degli utenti un'applicazione multimediale con cui guardare i vari programmi della rete anche sui dispositivi mobili. L'app è facilmente reperibile nel homepage del sito da cui è possibile avviare il download gratuito dopo essersi registrati. Per quanto riguarda la replica televisiva, questa sarà trasmessa in prima serata su La 5, martedì 14 settembre, a partire dalle 21:10.

Manila Nazzaro finisce nella stiva

La prima puntata del GF Vip di Alfonso Signorini è iniziata con il caloroso benvenuto ai telespettatori e alle opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A seguire si è entrati subito nel vivo del reality con la presentazione della Casa che ha subito diversi cambiamenti rispetto a quella mostrata al pubblico soltanto qualche mese fa nell'edizione precedente vinta da Tommaso Zorzi.

Presentata la location, sono iniziati i primi ingressi dei concorrenti. A varcare la porta della casa Vip più spiata d'Italia, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Aldo Montano, le sorelle Selassiè e Alex Belli, seguito poi da Francesca Cipriani, Amedeo Goria, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti e Ainett Stephens.

A seguire Signorini ha lanciato un video in cui ha annunciato Jo Squillo, Giucas Casella, Mirian Trevisan, Nicola Pisu, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Andrea Casalino e Samy Youssef. Prima della conclusione della puntata, i vip hanno effettuato delle votazioni da cui è stato deciso che Manila Nazzaro e le sorelle Selassiè dovranno dormire nella stiva. Alla fine però, l'ex Miss Italia è stata salvata e Jessica, Clarissa e Lulù hanno scelto Alex Belli per sostituirla. Per questa settimana non ci saranno dei nominati da votare da parte del pubblico.