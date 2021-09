Tempesta d’amore continua la sua programmazione con le nuove puntate dal 13 al 19 settembre 2021 e non mancheranno le sorprese. Le anticipazioni settimanali rivelano che Selina, per forza di cose, sarà costretta a piegarsi sotto il ricatto di Ariane. Niente sembra riuscire a fermare la perfida Kalemberg, nemmeno la paura di finire dietro le sbarre. Nel frattempo, Maya e Florian soffriranno molto per la loro recente separazione e ripenseranno al loro amore... È troppo tardi per fare un passo indietro?

Tempesta d'amore: il dubbio di Christoph su Selina

Nei nuovi episodi settimanali di Tempesta d'amore, Selina continuerà a negare a Christoph di aver parlato con la stampa. Saalfed, tuttavia, non le crederà. A quel punto, la donna proverà a fargli cambiare idea mettendogli tra le mani il cellulare.

Shirin è molto interessata a Florian, ma ha anche dei dubbi. La sua ansia aumenterà quando sentirà Florian lamentarsi nel sonno e cercare la sua Maja. È evidente che i due si amino ancora, la sofferenza è tanta, ma altrettanti gli ostacoli che impediscono un ripensamento.

Nel frattempo, Selina pensa a un altro modo per cercare di far capire a Christoph di essere estranea ai fatti. Chiede così aiuto a Cornelius, ma finisce per peggiorare la situazione e per far ingelosire Saalfeld.

Più tardi Ariane, al fine di riuscire a convincere Rosalie a prendere la chiamata alla stampa, escogita un piano insidioso: usare la sua allergia a un farmaco per incolpare Michael di una negligenza. Ma presto il progetto rischia di sfuggirle di mano.

La confessione di Rosalie a Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle nuove puntate settimanali svelano che Ariane avrà la meglio ancora una volta.

Non avendo via di scampo ed essendo sotto ricatto, Rosalie finirà per raccontare a Christoph di aver contattato la stampa per tradirlo.

Ariane ed Erik crederanno di averla fatta franca, ma ecco il colpo di scena: i due, mentre amoreggiano, vengono immortalati in uno scatto di Maja. La giovane non perde tempo a inviare la foto incriminata a Werner, ovviamente in forma anonima.

Michael e Rosalie fanno pace, spoiler Tempesta d'amore

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 13 al 19 settembre 2021 ci sarà spazio anche per eventi più positivi: è il caso di Michael che, temendo di perdere Rosalie, le chiederà di fare pace.

Christoph, dopo la confessione di Rosalie, si scusa con Selina. Tuttavia, è molto il risentimento che prova nei suoi confronti.

Saalfeld non si arrenderà e inviterà Selina a un incontro chiarificatore. Lei non ne vorrà sapere, ignara della sorpresa che l'avrebbe resa felice: Christoph aveva infatti organizzato tutto per proporle di fidanzarsi con lui.