Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero detti addio. Da settimane, ormai, imperversa il gossip sull'opinionista di Uomini e donne e sul ristoratore, che avrebbero messo fine alla loro storia d'amore.

Indiscrezioni che, al momento, non hanno avuto alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Nelle ultime ore, però, come riportato dal portale web Bigodino, sembrerebbe che Tina sia stata tradita da Vincenzo con una Dama del Trono over di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara love story finita

Non si hanno ulteriori indicazioni circa l'identità della Dama.

Sulla rottura tra Tina e Ferrara è intervenuto anche il rotocalco Nuovo Tv, che sostiene invece che la rottura sia stata dovuta alla distanza. La Cipollari vive a Roma, mentre Vincenzo a Firenze, dove ha un noto ristorante. Al momento, Tina si è limitata a dire che sono personali e privati i motivi che hanno portato alla rottura.

La fine della love story della coppia ha suscitato grande stupore, anche in considerazione del fatto che tra i due si parlava di matrimonio. Un'ipotesi questa che ha preso piede tra il 2019 ed il 2020.

A mettersi di traverso ai piani della coppia ci ha pensato la pandemia da Coronavirus. In seguito c'è stata anche un crisi di coppia. La distanza fisica tra i due avrebbe quindi contribuito non poco al logoramento del rapporto.

Nuove discussioni tra Tina e Gemma in studio

Se ancora il futuro amoroso di Tina appare nebuloso ed incerto, le cose appaiono in modo diverso per quello che accade all'interno degli studi televisivi.

Secondo ciò che trapela dalle prime anticipazioni delle registrazioni delle puntate iniziali del dating show di Maria De Filippi, per il quale l'inizio della nuova stagione è previsto per lunedì 13 settembre, la Cipollari è andata all'attacco di Gemma Galgani e dei suoi ritocchini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina, Gemma e i ritocchini

Tina cerca sempre di 'demolire' in modo scherzoso ed ironico la dama del parterre femminile del programma di Canale 5. Da sempre la Cipollari ha cercato di far capire a Gemma che invece di pensare ai ritocchini, dovrebbe occuparsi di altro. Anche con queste modifiche, l'opinionista ritiene che per Gemma sia cosa vana la ricerca del principe azzurro.

Le anticipazioni delle registrazioni del 6 settembre delle puntate di Uomini e Donne hanno infatti svelato che la Galgani è tornata a lamentarsi per la mancanza di pretendenti.

Cosa sta succedendo? Perché nessun uomo chiama in redazione per corteggiare la dama in tv? Gemma pensa che la causa di tutto questo sia Tina. A detta della Galgani, il suo comportamento farebbe scappare tutti.