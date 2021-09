Le ultime anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore segnalano che Ariane Kalenberg continuerà a portare avanti i suoi sporchi intrighi contro l’ex rampollo della famiglia Saalfeld, ovvero Robert. La dark lady, nelle puntate che andranno in onda nella seconda metà di settembre in Germania, cercherà di separare il padre di Valentina da Cornelia e di irretirlo, ma sarà lei stessa a cadere nella trappola del suo sporco piano. Inoltre, gli spoiler rivelano che la nemica numero uno di Christoph Saalfeld pianificherà un finto rapimento che la vedrà protagonista insieme al figlio di Werner, ma questa esperienza avrà dei risvolti inattesi in quanto il pericolo avvicinerà i due in maniera del tutto inaspettata.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Ariane e Robert legati e imbavagliati

Nel dettaglio, Ariane inviterà Robert a un importante viaggio d’affari in Romania e Cornelia sospetterà che la dark lady abbia dei secondi fini. Incoraggiata dall’amica Rosalie, la signora Holle deciderà di accompagnarli. Le cose, però, inizieranno a precipitare quando la signora Kalenberg e il figlio di Werner si sveglieranno legati e imbavagliati in un capanno sperduto in mezzo alla foresta. Fortunatamente, i due riusciranno a slegarsi e a scappare dai presunti rapitori. Mentre Cornelia si presenterà a casa di Werner per dirgli che Robert e Ariane sono stati rapiti, la dark lady telefonerà segretamente a Erik rassicurandolo di avere tutto sotto controllo, ma ben presto la donna si troverà faccia a faccia con una drammatica scoperta.

La signora Kalenberg si fa male

Cercando una via d’uscita dalla foresta, Robert e Ariane si renderanno conto di aver girato in tondo per tutto il tempo. Quando la donna s’infortunerà alla caviglia, perderà le forze; quindi, il padre di Valentina sarà costretto a prenderla in braccio, cercando di tornare al Fürstenhof. Non avendo più notizie dalla migliore amica di Selina, il fratello di Florian inizierà a temere il peggio; anche Cornelia sarà preoccupata per le sorti del suo amato e, penserà e ripenserà a quella volta che Erik l’aveva avvertita che la signora Kalenberg stava cercando di rovinare la sua relazione con Robert.

E così inizierà a capire che Ariane abbia architettato un finto rapimento per avvicinarsi sempre di più all’ex rampollo della famiglia Saalfeld.

Spoiler Tempesta d'amore, trame puntate tedesche: Ariane perde la testa per Robert

Gli sfortunati eventi nati dal rapimento architettato dalla dark lady di Tempesta d’amore non faranno altro che avvicinare pericolosamente Robert e Ariane e a provocare dei turbamenti d’amore alla donna.

Secondo le anticipazioni tedesche della longeva soap creata da Bea Schmidt, questi turbamenti saranno irreversibili. Questo vorrà dire che Ariane si scoprirà innamorata di Robert e molto probabilmente sarà disposta a tutto pur di conquistare il cuore del compagno di Cornelia. La dark lady riuscirà a portare a termine l’impresa?