Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 settembre su Rete 4, Vanessa Sonnbichler, interpretata dall'attrice Jeannine Gaspár, sarà sempre più attratta da Maximilian: l'uomo la inviterà a cena, ma poi sarà costretto ad annullare il suo invito, a causa di un imprevisto.

Successivamente Vanessa sarà talmente gelosa di Max, da cominciare a seguirlo, ma i due si ritroveranno in una situazione assai particolare e alla fine trascorreranno del tempo insieme, durante il quale la Sonnbichler tenterà di baciare l'uomo, ma sarà interrotta dall'arrivo improvviso di Alfons.

Tempesta d'amore: Vanessa e Robert fanno pace

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Vanessa farà pace con Robert e accetterà di trascorrere un pò di tempo con Max: i due faranno un picnic, ma Alfons sarà assai preoccupato, poiché non avrà un buon giudizio sul giovane.

Nel frattempo Werner e Cornelia cercheranno di convincere Robert a partecipare a un caratteristico concorso, chiamato "La Frusta d'Oro", ma l'uomo non accetterà la proposta dei due. Poco dopo il Saalfeld andrà da André per invogliarlo a prendere parte al concorso, ma anche lui rifiuterà. In seguito Maja penserà di confessare la verità a Florian, ma dirà all'uomo che non è arrivato ancora il momento e che dovrà fidarsi di lei ancora per un po': la reazione del giovane, però, non sarà quella prevista, poiché deciderà di non accettare più le pretese di Maja.

Maximilian invita Vanessa al cinema

Maximilian inviterà Vanessa al cinema, ma l'uomo all'improvviso dovrà annullare l'invito nonostante il dispiacere, poiché scoprirà che presso il rifugio Rosenberg hanno in vendita una chitarra, che sembrerà essere proprio quella di sua madre, così andrà subito a comprarla in compagnia di Shirin.

Vanessa, però, vedrà i due andare via insieme e si ingelosirà, poco dopo la donna deciderà di seguire Maximilian, ma durante il viaggio in macchina sarà colta da una brutta tormenta di neve.

Successivamente Vanessa e Max troveranno riparo all'interno di una baita, dove l'uomo le racconterà tutta la storia della chitarra, poi le canterà una canzone.

Vanessa sempre più attratta da Max

Vanessa sarà sempre più attratta da Max e a un certo punto deciderà di baciarlo, ma proprio in quel momento nella baita entrerà Alfons. Intanto Rosalie penserà di appendere al muro del ristorante alcuni manifesti elettorali, proprio durante la serata dell'inaugurazione, ma André non sarà per niente d'accordo con la donna, così Michael parlerà con lei per convincerla a rinunciare alla sua idea. Durante l'evento, Joell confesserà di essersi ispirato, per il suo protagonista a Rosalie Engel.

Ariane ed Erik, intanto, attireranno in una trappola Werner e Christoph. Quest'ultimo si accorgerà che c'è qualcosa di strano nell'impianto di depurazione dell'acqua. Cornelius, invece, vagherà per il Fürstenhof e seguirà di nascosto tutti gli spostamenti di Maja.

Più tardi Erik annuncerà a Florian che spostare l'albero con l'elicottero è troppo costoso, ma l'uomo non si farà angosciare dalle sue parole e gli risponderà che l'unica soluzione è quella di abbatterlo.