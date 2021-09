Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse dal 5 all'11 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Christoph, ad esempio, deciderà di intraprendere la carriera politica mentre Maja sarà sempre più ai ferri corti con Florian.

Rosalie scende in politica: trame Tempesta d'amore 5-11 settembre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4, rivelano che Rosalie sarà alla ricerca di nuovi stimoli professionali che possano aiutarla a ritrovare l'entusiasmo di una volta.

Quando scoprirà che Christoph ha scelto di intraprendere la carriera politica e vuole candidarsi come nuovo consigliere regionale, non ci penserà su due volte a scendere in campo anche lei, ritenendo che la politica sia proprio quello che fa a caso suo.

Intanto tra Maja e Florian il clima continuerà a non essere dei migliori. La ragazza, infatti, non riuscirà ad arrivare in tempo per bloccare la costruzione della strada di accesso al bosco: Florian darà così il via libera ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Nel corso delle nuove puntate di Tempesta d'amore, in programma dal 5 all'11 settembre 2021, Maja scoprirà anche che Florian ha dato il via libera per tra trapiantare l'albero simbolo del loro amore.

Max si prende cura di Vanessa

Successivamente, invece, Florian si ritroverà ad assistere ad un acceso litigio tra Maja e Shirin: sarà solo grazie a questa conversazione che si renderà conto del fatto di essere stato ingannato e preso in giro dalle due donne.

Intanto Rosalie porterà avanti la sua nuova carriera politica e potrà contare anche sul sostegno della perfida Ariane, la quale deciderà di schierarsi al suo fianco e di appoggiarla pubblicamente.

Occhi puntati su Vanessa: le trame delle prossime puntate della fortunata soap opera in onda tutte le sere su Rete 4, rivelano che Max comincerà a prendersi cura in maniera sempre più amorevole della ragazza.

Addirittura le insegnerà anche ad usare nel migliore dei modi le stampelle, mostrando un chiaro segnale di protezione nei confronti di Vanessa, la quale deciderà di confidarsi con Alfons, mettendo in evidenza le caratteristiche positive di Max e il suo spiccato senso di protezione.

Maja viene smascherata da Florian: trame Tempesta d'amore all'11 settembre 2021

E poi ancora Ariane deciderà di organizzare una nuova intervista televisiva per Rosalie, per sostenere sempre più il suo impegno in politica. Peccato, però, che le cose non andranno nel verso giusto e questa intervista si trasformerà in un vero e proprio flop.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore fino all'11 settembre, rivelano che Florian rimarrà deluso da Maja e non riuscirà a credere al fatto che si sia lasciata corrompere.

Così tra i due ci sarà un acceso scontro verbale ma Maja non potrà svelare il vero motivo che si cela dietro questo inganno. A quel punto, Florian prenderà una drastica decisione.