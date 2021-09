L'inizio di una nuova settimana, da un po' significa anche altre registrazioni di Uomini e donne. La redazione del dating-show, infatti, ha fissato per ogni lunedì e martedì le riprese delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire dal 13 settembre. Il cast dell'edizione 2021/2022, dunque, si ritroverà il 6 e il 7 per dare vita a due inediti appuntamenti con il format di Maria De Filippi: attesa per le anticipazioni su Gemma, ma anche per quelle su Ida e Marcello.

Aggiornamenti sul ritorno di Uomini e Donne

Dopo qualche giorno di riposo, il cast di Uomini e Donne sta per riunirsi per registrare la quinta e la sesta puntata della nuova edizione.

Lunedì 6 e martedì 7 settembre, infatti, dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici si ritroveranno agli studi Elios per partecipare alle riprese degli appuntamenti che saranno trasmessi in televisione a partire dalla prossima settimana.

La pausa estiva del dating-show, infatti, terminerà ufficialmente il 13 settembre, anche se le registrazioni sono cominciate il 24 agosto scorso.

Domani e dopodomani, dunque, in rete circoleranno le anticipazioni di quello che accadrà davanti alle telecamere tra i vari protagonisti della stagione 2021/2022, quelle che è iniziata ancora una volta nel segno di Gemma Galgani e dei colpi di scena che continua a regalare al pubblico.

Nessun corteggiatore per Gemma a Uomini e Donne

Le prime quattro puntate che sono state registrate fino ad oggi, domenica 5 settembre, sono state quasi del tutto incentrate su Gemma e sui cambiamenti che ha apportato al suo aspetto fisico durante l'estate.

La dama del Trono Over, infatti, si è rifatta il seno e le labbra mentre il programma era in vacanza, e questo ha scatenato l'ira e le critiche sia degli opinionisti che di gran parte dei telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I ritocchini che ha fatto negli ultimi mesi, però, per adesso non hanno aiutato Galgani in amore: da quando ha rimesso piede agli studi Elios con décolleté e sorriso nuovi di zecca, la torinese non ha ancora frequentato nessuno. Maria De Filippi, inoltre, ha aggiornato i curiosi del fatto che neppure un signore ha scritto alla redazione per poter conoscere la 71enne: ad oggi, dunque Gemma ha zero corteggiatori e la solita sfortuna in ambito privato.

Le novità su Ida dopo il rientro a Uomini e Donne

Anche Ida è stata una protagonista delle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne: la bresciana, infatti, ha cominciato la nuova edizione con il piede giusto, ovvero scambiandosi il numero di telefono con almeno due cavalieri del parterre.

È con Marcello, però, che Platano ha raggiunto un'intesa quasi immediata: i due sono usciti insieme, e a fine serata si sono scambiati baci appassionati in una camera d'albergo. Questa conoscenza, però, ha già subito il primo intoppo: la dama si è lamentata del fatto che il suo corteggiatore si è addormentato mentre lei gli accarezzava i capelli sul letto.

Lui si è giustificato dicendo di essere stanco a causa dei viaggi per le riprese del programma e, almeno per ora, gli opinionisti e la parrucchiera gli hanno creduto.

Lunedì 6 e martedì 7 settembre, dunque, Ida sarà chiamata ad aggiornare i curiosi su questo suo intenso flirt, il primo che sta vivendo dopo il tormentato tira e molla con Riccardo Guarnieri. A proposito del pugliese, non ha partecipato a nessuna delle puntate che Maria De Filippi ha condotto fino ad oggi: da questo si evince che, almeno per adesso, il cavaliere non fa parte del cast 2021/2022 del dating-show. Stesso discorso vale per Roberta Di Padua, assente a tutti e quattro gli appuntamenti che sono stati registrati dopo l'estate.