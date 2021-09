Le puntate tedesche di Tempesta d'amore continuano ad andare in onda in Germania sul canale Das Erste. Le vicende, sempre più appassionanti, non smettono di coinvolgere l'affezionatissimo pubblico. La storia di Maja e Florian, ormai, è entrata nei cuori di tutti gli spettatori e le storyline degli altri personaggi sono più avvincenti che mai.

Stando alle recenti anticipazioni, nei prossimi episodi, Ariane si sentirà attratta da Robert, mentre Florian verrà inserito nel gruppo placebo. Maja sarà pronta a partire per Monaco, ma le condizioni di salute del suo innamorato la fermeranno.

Christoph e Rosalie, intanto, sfideranno Alfons e Hildegard a una partita di bocce.

Trame tedesche di Tempesta d'amore: Ariane vorrà conquistare Robert

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda a breve in Germania, Ariane sarà molto combattuta tra Robert ed Erik. Il cuore le suggerirà di gettarsi tra le braccia del primo, ma la ragione la spingerà a provare a uscire nuovamente con Erik. Riuscirà a sedurlo ma, all'improvviso, perderà il controllo delle sue emozioni e tutto ciò che vorrà sarà stare in compagnia di Robert.

Le anticipazioni rivelano che Ariane diventerà sempre più invadente nei riguardi di Robert. Quest'ultimo, però, quando si accorgerà che Cornelia vive molto male quella situazione, chiederà alla dark lady di stare lontana da lui.

Tempesta d'amore, spoiler dalla Germania: Florian non sta assumendo il vero antibiotico

Florian continuerà a lottare per guarire dalla malattia. Erik, però, scoprirà che il fratello è stato inserito in un gruppo placebo e che non sta assumendo il vero antibiotico. Hannes, a questo punto, deciderà di parlare con il professore per cercare di fargli cambiare idea e per far inserire Florian nell'altro team.

Florian, presto, verrà a conoscenza dell'accaduto, ma la sua reazione non sarà affatto positiva.

Le anticipazioni sveleranno che Maja sarà in procinto di partire per Monaco. Le sue paure per la salute di Florian, però, la bloccheranno. Hannes e Florian, così, per non farle perdere questa possibilità, le diranno che il vero farmaco ha preso il posto del placebo.

Maja si sentirà subito meglio, ma l'intervento di Erik cambierà le carte in tavola.

Rosalie rimprovererà Christoph

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Christoph e Rosalie sfideranno Alfons e Hildegard a bocce. Quest'ultima avrà la meglio e Rosalie accuserà Christoph di aver commesso degli errori. L'uomo, sconfortato dal trattamento ricevuto, giocheranno di nuovo i Sonnbichler, ma la coppia perderà di proposito. Poco dopo, Gerri scoprirà che Christoph ha adottato un atteggiamento immorale e manipolativo verso la coppia di anziani. Il suo coraggio lo spingerà a parlare pubblicamente.

Intanto, Rosalie rifiuterà l'offerta di Christoph di partire per Parigi. L'uomo le prometterà di cancellare i suoi debiti nel caso in cui accettasse ma, in un primo momento, la donna sarà irremovibile. Successivamente, però, tornerà a valutare questa possibilità.