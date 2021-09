Nelle prossime puntate di Love is in the air (Sen Çal Kapımı, ndr), Eda e Serkan si ritroveranno dopo cinque anni dalla loro rottura. Avranno modo di confrontarsi, ma il loro rapporto sarà sempre in bilico, in quanto Eda lo vorrà lontano dalla sua vita, anche per evitare che scopra che Kiraz è sua figlia, ma un imprevisto rischierà di far saltare i piani della ragazza.

Ceren, Ferit e Leyla escono di scena

Prossimamente in Love is in the air, dopo un salto temporale di cinque anni, Eda e Serkan si rivedranno per la prima volta dopo la rottura. Che cosa è accaduto alla coppia?

Perché si sono lasciati? Ancora non si saprà, intanto si vedranno per un caffè, visto che l'architetto si recherà per lavoro nell'albergo in cui lavora Eda. Quest'ultima avrà modo di scoprire come si sono evolute le cose all'Art Life. Serkan proseguirà a lavorare con Piril ed Engin, anche se quest'ultimo sarà in smartworking. Infatti, da quando è nato il loro figlio Can, Piril ed Engin non se la sono sentita di assumere una tata, così il papà ha deciso di rimanere a casa.

Ci saranno novità anche nel fronte che riguarda Leyla ed Erdem: i due non staranno più insieme, in quanto lui l'ha tradita, così l'assistente di Serkan ha deciso di lasciare l'Art Life. Ci saranno anche notizie su Ceren e Ferit: i due hanno lasciato Istanbul per trasferirsi in Inghilterra e la ragazza aspetta pure un bimbo.

L'astio tra Eda e Serkan

La coppia, dopo le storie relative ad amici e colleghi, avrà modo di raccontarsi. Serkan ha sconfitto il tumore al cervello, infatti la malattia non si è ulteriormente sviluppata, mentre Eda racconterà di essere rientrata dall'Italia solo da un anno e di aver fatto questa scelta per avere una vita più semplice.

Dopo i vari convenevoli verrà fuori l'astio che i due provano reciprocamente. Eda si accorgerà che Serkan è tornato quello di un tempo, un uomo freddo, cinico, che pensa solamente al lavoro. Per la ragazza quel caffè sarà solo un errore, ma Serkan sarà ancora più duro, visto che le dirà che per lui è stato un errore permetterle di entrare nella sua vita.

La cena tra Eda e Serkan

I due si lasceranno in malo modo, ma non potranno fare a meno di pensarsi reciprocamente. Serkan si riprometterà di non tornare in quell'hotel e invece lo farà e prenderà in mano il progetto della ristrutturazione dell'edificio. I due avranno nuovamente una conversazione e si chiederanno scusa a vicenda per le parole che si sono detti. Il chiarimento, però, non finirà qui, così decideranno di rivedersi per una cena.

Prima di vedersi riaffioreranno i ricordi risalenti al momento della malattia di Serkan. Verrà fuori la paura di morire che ha avuto l'architetto e il timore di perdere la sua Eda, ma dopo la guarigione lui ha deciso di lasciarla per il lavoro, chiedendole di non vederla mai più.

Il dolore è stato troppo forte, per questo Eda non se la sentirà di frequentare nuovamente Serkan, così gli chiederà di lasciare l'albergo il più presto possibile.

La maternità di Eda

Serkan se ne andrà? Assolutamente no. Anzi, la mattina seguente Eda lo ritroverà nel bar dell'albergo e la situazione si farà più complicata del previsto. Infatti sopraggiungerà Kiraz, mano nella mano con Can, il figlio di Engin e Piril.

Davanti a Eda urlerà "mamma ho trovato un amico" e lo farà sotto lo sguardo pietrificato di Serkan: allora la bimba è la figlia di Eda. Quest'ultima andrà nel panico, non vorrà rivelare al suo ex la sua maternità, così Melo, presente lì nel bar, si farà avanti e dirà che la bambina in realtà è sua figlia. Serkan crederà a questa bugia?