Grandi colpi di scena in arrivo per la soap opera Tempesta d'amore, che prosegue con successo la sua messa in onda su Rete 4. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate tedesche che tra un po' di tempo arriveranno anche in Italia, rivelano che ci saranno delle novità legate al rapporto tra Robert e Cornelia. I due, infatti, si ritroveranno sul punto di doversi dire addio in una maniera decisamente brusca e inaspettata.

Robert e l'amara scoperta su Cornelia: anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni tedesche delle prossime puntate di Tempesta d'amore rivelano che tutto ruoterà intorno all'ennesimo piano malefico e diabolico di Ariane, la quale perderà la testa nei confronti di Robert.

La donna si renderà conto di essersi innamorata di Robert e per questo motivo cercherà di fare di tutto per separarlo definitivamente da Cornelia.

E così, per portare a termine il suo piano, l'astuta Ariane deciderà di creare delle prove per far sì che i due innamorati scoprano di essere in realtà fratelli e per questo motivo non possono stare insieme.

Un duro colpo per Robert e Cornelia, i quali nel momento in cui faranno il test del DNA scopriranno ufficialmente di essere fratello e sorella. I due, però, non sanno che anche il risultato di questo esame in realtà è stato manipolato dalla perfida Ariane.

Sta di fatto che i due si ritroveranno a fare i conti con questa spiazzante realtà che li metterà a durissima prova nonostante il forte sentimento che li unisce.

L'addio tra Robert e Cornelia

Le anticipazioni tedesche delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che così, preso atto del legame di parentela che li unisce, Robert e Cornelia decideranno di dirsi addio definitivamente e quindi di intraprendere due strade differenti.

Di conseguenza, Ariane potrà esultare dato che il suo piano è andato in porto ma la donna non avrà alcuna intenzione di arrendersi e ben presto tornerà di nuovo all'attacco, ancora più spietata di prima.

Ariane, infatti, farà credere a Robert che l'unica persona responsabile di questa situazione e quindi della sua infelicità è Werner, che non gli avrebbe mai confessato di aver avuto una tresca con la mamma di Cornelia.

Robert cambierà realmente atteggiamento nei confronti di suo padre. L'uomo, infatti, sarà molto duro nei confronti del vecchio Saalfeld e andrà su tutte le furie.

Robert pronto a lasciare anche l'albergo: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Le trame tedesche di Tempesta d'amore, però, rivelano che ben presto il piano architettato da Ariane rischierà di prendere una piega del tutto inaspettata.

Robert, infatti, annuncerà la sua decisione di lasciare definitivamente anche l'albergo, così da non dover essere costretto a vedere tutti i giorni la sua amata Cornelia.

Un duro colpo anche per Ariane, la quale non aveva messo in conto questa possibilità e per lei sarà difficile da accettare il fatto che il suo amato Robert possa andare via per sempre da Furstenhof.