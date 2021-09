Quando mancano pochi giorni al ritorno in tv di Uomini & Donne, Gemma Galgani ha rilasciato interessanti dichiarazioni sia sul passato che sul futuro, arrivando a smentire categoricamente la voce che è circolata di recente su un suo possibile addio al Trono Over. La torinese ha anche ricordato le storie d'amore che ha vissuto con due cavalieri del parterre ed ha fatto sapere di non aver mai finto davanti alle telecamere nell'arco degli ultimi dodici anni.

Le precisazioni della protagonista di U&D

Lunedì 13 settembre inizierà la nuova edizione di U&D, le cui registrazioni sono partire lo scorso 24 agosto dopo una pausa di circa tre mesi.

Le anticipazioni che sono circolate sulle prime cinque puntate informano che la protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma Galgani.

La dama ha catturato l'attenzione sfoggiando un seno nuovo e delle labbra più voluminose, frutte di un doppio intervento al quale si è sottoposta durante le vacanze.

Intervistata da DiPiù Tv, a ridosso del debutto del dating show su Canale 5, la torinese non ha parlato delle operazioni chirurgiche che ha fatto, anzi ha preferito concentrarsi su un altro Gossip che è stato messo in giro sul suo conto.

In merito al rumor che la voleva prossima ad abbandonare il Trono Over, la 71enne ha fatto sapere: "Non ho mai pensato di lasciare il programma. Voglio trovare l'amore, solo allora lo lascerò".

Lo sguardo al passato della 'regina' di U&D

Nonostante le tante delusioni, Gemma crede ancora nell'amore e soprattutto nella possibilità di poterlo incontrare negli studi di U&D. Questa convinzione deriva dall'esperienza che la dama ha fatto nel Trono Over: sono almeno due, infatti, le relazioni importanti che Galgani ha vissuto con persone che ha conosciuto davanti alle telecamere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando le è stato chiesto perché spera ancora d'imbattersi nella persona giusta partecipando al dating show di Canale 5, la 71enne ha risposto: "Qui mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e di Marco Firpo. Sono state storie meravigliose che purtroppo sono finite".

Attesa per il ritorno in tv di U&D

Gemma si è limitata ad aggiungere che è sempre stata sincera davanti alle telecamere, chiarendo di non aver mai finto né con i suoi corteggiatori né con il pubblico che da un decennio segue le sue vicissitudini amorose su Canale 5.

Anche l'edizione che sta per debuttare sarà incentrata su Galgani e sui suoi principali "antagonisti". Le prime puntate che sono state registrate, infatti, hanno visto la torinese scontrarsi con Tina Cipollari, ma anche con Isabella Ricci e Biagio Di Maro.

L'oggetto del contendere sono stati i ritocchini che la dama ha fatto durante l'estate. Per provare ad attirare l'attenzione dei cavalieri del parterre, infatti, la 71enne si è rifatta il seno e le labbra, ma almeno per il momento questi cambiamenti "sono serviti a poco". Da quando sono ricominciati gli appuntamenti settimanali agli studi Elios, Gemma non ha intrapreso neppure una nuova conoscenza: sono zero i cavalieri che, al momento, ambiscono a conquistare il cuore della protagonista del Trono Over.