Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Anche quest'anno a tenere banco sono soprattutto le vicende dei nuovi protagonisti del trono over, sempre più al centro dell'attenzione, a partire da Gemma Galgani, reduce dal suo intervento di chirurgia estetica al seno. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane di messa in onda del programma Mediaset, potrebbe esserci anche il ritorno di un altro volto noto del programma: trattasi di Giorgio Manetti, da poco tornato nuovamente single.

Giorgio Manetti di nuovo single: l'ex di Gemma a Uomini e donne si rimette in gioco?

Nel dettaglio, la love story tra Gemma e Giorgio è stata una delle più seguite e commentate della passata edizione del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

La relazione tra i due giunse al capolinea dopo che la dama torinese scelse di non uscire dallo studio con il "gabbiano fiorentino" e a quel punto, le loro strade di interruppero definitivamente.

Una volta uscito da Uomini e donne, Giorgio ritrovò l'amore con un'altra donna ignota al pubblico televisivo ma, in questi giorni, ha rivelato che da qualche mese si sono detti addio definitivamente.

E così, Giorgio Manetti è nuovamente single e in una recente intervista ha svelato che se dovesse ritornare in trasmissione, di sicuro si metterebbe in gioco per corteggiare la dama Isabella Ricci.

Giorgio Manetti tornerebbe per corteggiare Isabella Ricci a U&D

Una proposta che potrebbe essere presa in considerazione dalla redazione del programma sentimentale Mediaset, complice anche il fatto che Isabella al momento è la "nemica giurata" di Gemma Galgani e di conseguenza la presenza di Giorgio come suo corteggiatore, di sicuro non passerebbe inosservata.

Ecco perché tra coloro che non hanno escluso a priori un possibile ritorno in studio di Giorgio Manetti, vi è anche Gianni Sperti, il celebre opinionista del programma sentimentale Mediaset.

Sebbene Gianni abbia ammesso di non aver mai avuto un ottimo rapporto con l'ex fidanzato di Gemma Galgani, non ha escluso che come è già accaduto con tanti altri protagonisti del trono over, anche Giorgio Manetti possa rimettere piede a Uomini e donne.

Il possibile ritorno di Giorgio a U&D: parla Gianni Sperti

"Bizzarre questa sua richiesta di corteggiare proprio l'antagonista di Gemma", ha proseguito ancora Gianni Sperti che si direbbe però pronto ad affrontare un suo rientro in studio.

Cosa succederà a questo punto? La redazione del programma Mediaset deciderà di dargli una seconda chance adesso che è tornato single? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.