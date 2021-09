Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via del loro fidanzamento e, se nei primi mesi dell'anno l'attenzione mediatica era concentrata sul conoscere i dettagli sulla loro storia d'amore, nelle ultime settimane si è cercato di capire le cause dell'ipotetica fine della loro relazione. Alessandro Rosica, che ha annunciato per primo la rottura fra Can e Diletta, è tornato a parlare dell'attore turco e della presentatrice sportiva di Dazn, ribadendo la sua posizione in merito alla vicenda. L'esperto di pettegolezzi sui vip, infatti, ha ricordato ai suoi follower che il fidanzamento fra Yaman e Leotta sarebbe stato creato a tavolino ed entrambi avrebbero guadagnato soldi dalla loro unione.

Rosica parla della storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Diletta Leotta sarà una delle ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 25 settembre. La presentatrice sportiva di Dazn, infatti, verrà intervistata, come annunciato sul profilo ufficiale della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Dopo che la notizia della partecipazione di Diletta al programma di Canale 5 è trapelata, Alessandro Rosica ha espresso la sua opinione in merito. L'esperto di gossip, infatti, ha pubblicato una storia Instagram, nella quale ha chiesto ai suoi follower: ''Ora vi è tutto più chiaro?''.

Diletta Leotta e Can Yaman non avrebbero potuto parlare della rottura

Secondo Rosica, inoltre, la coppia non avrebbe potuto parlare in precedenza della rottura del loro fidanzamento e, a tal proposito, Alessandro ha dichiarato: ''Ci hanno marciato sopra fino alla fine.

Prima non potevano parlare della rottura. E ve l'ho sempre detto''. Le parole dell'esperto di gossip potrebbero spiegare il silenzio mantenuto nel corso delle ultime settimane, dal protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e dalla conduttrice sportiva di Dazn sulla vicenda, nonostante le indiscrezioni trapelate sul loro conto sull'ipotetica fine del loro fidanzamento.

Can Yaman è concentrato sulla carriera ed è lontano da Diletta Leotta

Le strade di Can Yaman e di Diletta Leotta sembrerebbero ormai essersi allontanate e la coppia non è stata più vista insieme ormai da diverso tempo. L'attore di Istanbul si sta dedicando all'attività imprenditoriale, con la promozione della sua fragranza e alla carriera di attore, iniziando a lavorare per la nuova fiction Viola come il mare.

Diletta, invece, sta continuando il suo lavoro a bordo campo per Dazn. Non resta che attendere la puntata di Verissimo del 25 settembre per scoprire se Leotta parlerà della rottura con Can Yaman o se l'argomento non verrà trattato.