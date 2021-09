Gemma Galgani continua ad essere la dama più chiacchierata di Uomini e donne. Quest'anno, la dama torinese si è presentata in studio con un'importante novità che la riguarda: la deciso di rifarsi il seno e questa sua scelta ha scatenato non poche critiche e polemiche in rete e sui social. In queste ore, a puntare il dito contro la dama del programma di Maria De Filippi, ci ha pensato anche il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, che non è stato per niente tenero nei suoi confronti.

Gemma torna a Uomini e donne col seno rifatto: esplode la polemica

Nel dettaglio, Gemma ha confessato di essersi affidata nuovamente alle mani sapienti di un chirurgo estetico per poter rifare il seno e tornare così ad avere il décolleté di una volta.

La sua decisione ha scatenato l'ira funesta di Tina Cipollari, la quale in studio a Uomini e donne, ha duramente criticato la dama torinese, ritenendo di non capire il senso di questa sua decisione.

E, in queste ore, anche l'ex fidanzato della dama torinese, Giorgio Manetti, ha duramente bocciato la scelta di Gemma.

Il duro attacco di Giorgio Manetti dopo l'operazione al seno dell'ex fidanzata Gemma

Intervistato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata ai tempi della partecipazione a Uomini e donne, dichiarando che a 71 anni, Galgani dovrebbe smetterla di ricorrere a questi "mezzucci" per far breccia sui cavalieri.

"Alla sua età non capisco il seno di questa scelta. A 71 anni l'attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata", ha ammesso Giorgio senza troppi giri di parole.

"Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale", ha proseguito ancora l'ex fidanzato di Gemma, lasciandosi andare ad una pesante stoccata al vetriolo.

'Lancia un messaggio sbagliato', sbotta Giorgio nei confronti di Gemma

Insomma, Giorgio Manetti boccia categoricamente l'intervento al seno che Gemma ha voluto fare questa estate, con il quale spera vivamente di poter riuscire a trovare finalmente un cavaliere in grado di conquistarla e col quale poter pensare di costruire qualcosa di bello fuori dagli studi televisivi Mediaset.

"Gemma non è stupida ma lancia un messaggio sbagliato alle donne che la seguono", ha proseguito ancora Giorgio Manetti.

Quale sarà a questo punto la reazione della dama torinese di Uomini e donne? Replicherà alle dichiarazioni del suo ex fidanzato, che le fece perdere la testa oppure andrà avanti per la sua strada, incurante di questo attacco?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, intanto il suo ritorno in tv ha fatto il botto di ascolti con una media di oltre 2,7 milioni che hanno seguito la prima puntata del programma di Canale 5.