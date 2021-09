Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla crisi di Silvia, che continuerà a essere combattuta tra Michele e la sua nuova fiamma Giancarlo. Intanto Niko continuerà a seguire le indagini riguardanti l'aggressione ai danni di Susanna e, proprio in questi nuovi episodi potrebbe esserci un'importante rivelazione e novità sul caso.

Spoiler Un posto al sole, trame 4-8 ottobre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 fino al prossimo 8 ottobre rivelano che le indagini sull'aggressione di Susanna andranno avanti regolarmente e porteranno a dei risvolti del tutto inaspettati.

I sospetti, infatti, si concentreranno sull'ex fidanzato della ragazza: si chiama Pasquale e potrebbe essere stato proprio lui a ridurre la giovane donna in fin di vita. Intanto, però, Niko si appresterà a vivere dei momenti di grande angoscia: il ragazzo si troverà a fare i conti con una minaccia, sempre più pressante, che incombe su di lui.

Niko deve fare i conti con una minaccia che incombe su di lui

E sarà proprio in queste nuove puntate della soap opera in onda su Rai 3 che Niko si chiederà se riuscirà mai a salvarsi da questa minaccia che non lo fa vivere bene. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino all'8 ottobre 2021 rivelano che per Fabrizio diventerà sempre più difficile riuscire a mantenere la calma e la pazienza dopo la difficile situazione che sta affrontando con il pastificio.

Gli atteggiamenti e i comportamenti dell'uomo appariranno sempre più preoccupanti: in particolar modo Marina si renderà conto che la situazione è diventata difficile da gestire.

Marina e Roberto di nuovo vicini: anticipazioni Un posto al sole 4-8 ottobre

Intanto, sarà proprio in questo momento di grande difficoltà, che Marina si avvicinerà sempre più a Roberto Ferri: i due ritroveranno la complicità e l'armonia di una volta.

Si riaccenderà anche la fiamma della passione tra Marina e Roberto in queste nuove puntate di Un posto al sole?

Occhi puntati anche su Silvia: il suo rapporto matrimoniale con Michele sarà sempre più in crisi e la donna si renderà conto che la situazione è diventata a dir poco insostenibile.

Silvia sempre più in crisi con Michele

Sarà proprio in queste nuove puntate della soap, in onda fino all'8 ottobre 2021, che Silvia si renderà conto del sentimento e di quello che prova realmente nei confronti di Giancarlo, l'uomo che sembra averle fatto perdere la testa.

Il matrimonio con Michele è finito per sempre? La donna troverà il coraggio per essere chiara e onesta? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole.

E poi ancora ci sarà spazio anche per Ornella, la quale sarà protagonista di una importante lezione di vita che deciderà di dare nei confronti del giovane Patrizio. Intanto Serena non si arrende e continuerà a lottare con tutta se stessa per far tornare di nuovo l'armonia nel suo rapporto di coppia con Filippo, ancora fortemente provato dall'incidente dal punto di vista psicologico.

Serena organizzerà così una serata di relax in compagnia di Sartori, provando anche a ricostruire il clima che ci fu in una delle prime sere in cui sono stati insieme.