Martedì 31 agosto è stata registrata una nuova puntata di U&D, quella che sarà trasmessa su Canale 5 nel mese di settembre inoltrato. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, fanno sapere che la protagonista del giorno è stata Ida Platano: la dama si è scambiata effusioni con Marcello in albergo, ma poi si è lamentata perché lui si è addormentato a fine serata. Tina ha stuzzicato Gemma sul fatto che non ha nuovi corteggiatori, mentre Gianni se l'è presa con Stefano per come tratta le signore del parterre.

Aggiornamenti sulle conoscenze di Ida a U&D

Nel primo pomeriggio di mercoledì 1° settembre, sul web sono state diffuse le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata 24 ore prima. Chi ha preso parte alle riprese del dating-show il 31 agosto, ha raccontato che si è parlato soprattutto di Ida e di una sua frequentazione.

La bresciana sta portando avanti una piacevole conoscenza con Marcello (una new entry del parterre 2021/2022), tant'è che uno dei loro appuntamenti lontano dalle telecamere si sono conclusi nella camera d'albergo di lei. Platano ha fatto sapere di essersi scambiata dei baci con il cavaliere in questione, anche se a fine serata ha provato delusione quando lui si è addormentato mentre lei gli accarezzava i capelli.

Il ragazzo si è giustificato dicendo che ultimamente è molto stanco perché viaggia tanto a causa delle registrazioni del programma, ma l'interesse che prova per la parrucchiera è sincero e lo dimostrerà.

Tina punge Gemma negli studi di U&D

Se Ida ha iniziato la stagione 2021/2022 di U&D col piede giusto, lo stesso non si può dire per la sua amica Gemma.

Gli spoiler della puntata che Maria De Filippi ha condotto martedì 31 agosto, fanno sapere che Galgani non ha ancora nuovi corteggiatori.

La presentatrice, infatti, ha informato i presenti del fatto che nessun signore ha scritto alla redazione per poter conoscere la torinese, neppure dopo che sul web ha cominciato a circolare la notizia degli interventi ai quali si è sottoposta durante l'estate.

Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare la sua antagonista dicendole che neanche dopo essersi rifatta il seno e le labbra è riuscita nel suo intento di catturare l'attenzione degli uomini, una frecciatina che almeno per il momento corrisponde alla realtà dei fatti.

Antagonismo tra Matteo e Joele a U&D

Anche Gianni Sperti ha attaccato un membro del parterre dopo averlo sentito parlare male di una dama con la quale era uscito il giorno prima. L'opinionista di U&D, infatti, si è esposto per difendere la signora che Stefano stava denigrando davanti alle telecamere dopo averla conosciuta un po' fuori dagli studi televisivi.

Per quanto riguarda i ragazzi del Trono Classico, il 31 agosto si è parlato soprattutto di Matteo e Joele: i due sono usciti con la stessa corteggiatrice, ma il romano ha deciso di interrompere la frequentazione nonostante lei si fosse detta più interessata a lui piuttosto che all'altro tronista.

A completare il cast dei giovani del dating-show nell'edizione 2021/2022, sono due donne: Roberta (romana di cui si sa ancora poco, se non che spera di incontrare il principe azzurro sotto i riflettori) e Andrea Nicole (quella che la stampa aveva indicato come la prima protagonista transgender della storia del programma). In realtà, quest'ultima ha rilasciato delle dichiarazioni per chiedere di non essere più etichettata col termine "trans": "Non lo sono più da moltissimo tempo. Sono una donna a tutti gli effetti da otto anni anche per la legge italiana. Chiamandomi così, si vanifica tutto il difficile percorso che ho fatto".