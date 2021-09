Oggi, mercoledì 1° settembre, sono state anticipate le date in cui il cast di Uomini e Donne si riunirà per registrare la quinta e la sesta puntata della nuova edizione. Su Instagram, dunque, ha cominciato a circolare la voce sul fatto che Maria De Filippi condurrà due nuovi appuntamenti con il suo dating-show il 6 e il 7 del mese appena iniziato, quello che potrebbe essere decisivo per alcune giovani frequentazioni tra dame e cavalieri del Trono Over.

Aggiornamenti sulle riprese di Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne sembra aver scelto i primi giorni di ogni settimana per riunire i protagonisti del cast.

Anche le prossime registrazioni, infatti, saranno di lunedì e di martedì, per la precisione il 6 e il 7 settembre. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici, dunque, non si ritroveranno agli studi Elios prima di qualche giorno, il tempo necessario per permettere a tutti di conoscersi meglio, magari uscendo in esterna oppure vedendosi lontano dai riflettori.

La stagione 2021/2022 del dating-show, comunque, riprenderà la sua regolare messa in onda a partire dal 13 settembre, data in cui verrà trasmesso il primo appuntamento dopo lo stop estivo di quasi tre mesi. Tra meno di due settimane, dunque, i telespettatori assisteranno alla puntata che Maria De Filippi ha condotto lo scorso 24 agosto, quella in cui Gemma Galgani ha confermato di essersi rifatta il seno e le labbra durante le vacanze.

News sui protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne

Quelle che saranno registrate il 6 e il 7 settembre saranno rispettivamente la quinta e la sesta puntata stagionale di Uomini e Donne 2021/2022. Le ultime due settimane di agosto, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato negli studi Elios per dare vita alle prime riprese dopo l'estate, quelle che il pubblico televisivo potrà vedere solamente a partire da lunedì 13.

Nel corso dei primi appuntamenti con il format dopo lo stop, è accaduto un po' di tutto. La protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma che, esattamente come un anno fa, anche quest'estate ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico. La torinese, infatti, si è rifatta il seno (aumentandolo di qualche taglia) e qualche punturina alle labbra per renderle più carnose e voluminose.

Tina Cipollari non ha risparmiato critiche alla 71enne, soprattutto quando è stata messa al corrente del fatto che neppure dopo questi ritocchini Galgani è stata contattata da signori che vorrebbero conoscerla e corteggiarla.

Possibile nuovo amore per Ida a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 31 agosto, invece, riguardano quasi tutte Ida. La bella Platano, infatti, ha iniziato la nuova stagione del dating-show col piede giusto: dopo essersi sentita con due cavalieri del parterre per una settimana, la dama ha deciso di approfondire la conoscenza con uno solo di loro.

La bresciana e Marcello sono usciti insieme una sera e sono finiti in una camera d'albergo: l'appuntamento è stato animato da qualche bacio ma la protagonista del Trono Over ha detto di essere rimasta male del fatto che il suo spasimante si è addormentato mentre gli accarezzava i capelli sul letto.

Il diretto interessato ha rassicurato tutti sul fatto che è stata solo la stanchezza a farlo crollare, ma Ida gli piace veramente: dicendo questo, il ragazzo ha fatto fatica a trattenere le lacrime per la commozione. Per la ex di Riccardo Guarnieri, dunque, potrebbe essere in arrivo un nuovo amore, il primo dopo l'infinito tira e molla col pugliese che quest'anno non si è ancora fatto vedere in studio.