È tutto pronto per una nuova edizione del Boss delle Cerimonie. Attraverso uno scatto pubblicato su Instagram, Gaetano ha confermato il ritorno al Castello. In un'intervista, il caposala ha parlato dell'esperienza vissuta in Svizzera. Il diretto interessato ha confidato di non essere stato bene in questi quattro mesi: la mancanza della sua terra e della "famiglia" si è fatta molto sentire.

Le parole del volto storico

A causa della pandemia, le cerimonie al Castello erano state sospese. Oggi, col green pass, è possibile tornare a effettuare gli eventi in totale sicurezza.

Per questo motivo, dal prossimo 3 settembre su Real Time verranno trasmessi i nuovi episodi del Boss delle Cerimonie.

Durante il periodo di stop, il caposala Gaetano aveva deciso di trasferirsi in Svizzera. In un'intervista rilasciata a NapoliToday, il diretto interessato ha raccontato come ha trascorso gli ultimi quattro mesi. Nel dettaglio, Gaetano ha confidato che vivere in Svizzera è stata una cosa contrastante: "Ritorno in Italia perché il richiamo della mia terra è troppo forte". Il caposala del Castello più celebre d'Italia ha spiegato che alla sua età ormai ha un carattere definito. Dunque, ambientarsi in una nuova realtà è stato difficile.

'Parlare della mia famiglia mi tocca sempre'

Gaetano ha reso noto di avere trovato un ambiente ospitale in Svizzera.

Gli italiani sono stati molto accoglienti nei suoi confronti, tanto che si è sentito in dovere di sottolineare che un vero italiano non perde mai le sue tradizioni e le la sua cultura. La lontananza dalla famiglia Polese per Gaetano è stata vissuta malissimo: "Parlare della mia famiglia mi tocca sempre". Per questo motivo Gaetano ha deciso di tornare al Castello situato a Sant'Antonio Abate.

Il caposala ha confidato di essere un uomo abituato a lavorare tra la gente e confrontarsi sempre con la famiglia Polese: "La solitudine è stata un tallone d'Achille". Infine, il diretto interessato si è lasciato andare a una dichiarazione nei confronti di Napoli: "Io non sono svizzero, ma napoletano verace".

La reazione dei telespettatori

Il ritorno di Gaetano al Castello è stato immortalato da uno scatto. Nel dettaglio, Gaetano si è mostrato al fianco di Sabatino Polese e la foto è stata condivisa sull'account di Fernando. I fan della trasmissione il Boss delle Cerimonie hanno commentato in modo positivo il ritorno dello storico caposala.

All'indirizzo di Gaetano sono arrivati numerosi commenti e like. Altre persone si sono dette impazienti di vedere le nuove puntate della storica trasmissione. Dopo un periodo di stop forzato, il Castello torna ad aprire le sue porte.