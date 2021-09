La registrazione di Uomini e donne di lunedì 6 settembre fornisce novità sia sul trono over, sia su quello classico. Le protagoniste delle riprese sono state Ida e Gemma che, al momento, hanno una situazione sentimentale diversa. Infatti, se da un lato la parrucchiera bresciana sta continuando la sua frequentazione con Marcello, la dama torinese, al contrario, continua a non avere corteggiatori. A causa dell'assenza di pretendenti, Galgani ha accusato Tina di ostacolarla nel suo rapporto con gli uomini. Nel frattempo, i tronisti e le troniste continuano le loro esterne.

Uomini e Donne, registrazione del 6 settembre: Ida continua la frequentazione con Marcello

Nel corso delle ultime puntate, Ida Platano ha iniziato una conoscenza con un cavaliere di nome Marcello e nella registrazione di Uomini e Donne del 6 settembre sono state trattate le vicende della coppia. La parrucchiera bresciana e il suo corteggiatore stanno continuando a vedersi e a frequentarsi e la loro conoscenza sembrerebbe procedere bene. Se le cose per Ida sembrano andare per il meglio, per la sua amica Gemma, invece, non è tutto rosa e fiori.

Gemma senza cavalieri a Uomini e Donne: Galgani accusa Tina

Galgani, infatti, si trova in una situazione diversa, in quanto, nonostante il suo sogno di innamorarsi a Uomini e Donne e i suoi sforzi per apparire più giovane, non ha ancora trovato un cavaliere pronto a corteggiarla.

Dopo la pausa estiva in cui si è concessa un nuovo décolleté, Gemma è rimasta sola e ha pensato che, se nella nuova edizione del programma non ha scritto ancora nessun signore per lei, la colpa sia imputabile a Tina. Nella nuova registrazione, infatti, la dama torinese ha accusato l'opinionista di Uomini e Donne di ostacolarla nel suo rapporto con gli uomini.

Le parole di Galgani hanno causato un nuovo battibecco con Cipollari e le due protagoniste del dating show hanno avuto l'ennesima discussione.

Uomini e Donne, trono classico: esterne per Nicole e Matteo

Nelle riprese di Uomini e Donne del 6 settembre c'è stato anche spazio per le vicende sentimentali dei ragazzi del trono classico.

In particolar modo sono state fatte vedere le esterne che hanno registrato nei giorni scorsi Nicole e Matteo. La tronista, infatti, è uscita con un ragazzo di nome Gabrio, mentre il single romano ha trascorso del tempo con una corteggiatrice di nome Noemi. Nelle ultime registrazioni, invece, non si è parlato di Joele. Non resta che attendere per scoprire se in studio arriverà qualche signore pronto a conquistare Gemma Galgani e se per Ida Platano le cose proseguiranno nel migliore dei modi con Marcello.