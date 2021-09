La registrazione di Uomini e Donne del 31 agosto è stata ricca di novità per quanto riguarda il trono over. Durante la giornata di riprese, infatti, Ida Platano è stata protagonista e, seduta al centro dello studio, ha parlato della sua frequentazione con Marcello. La parrucchiera bresciana, dopo la delusione d'amore per la fine della sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri, è tornata nella trasmissione di Maria De Filippi per cercare un nuovo amore e, attualmente, sta frequentando uno dei cavalieri del parterre. La conoscenza fra Ida e Marcello procede, ma la dama è rimasta delusa a causa di un episodio accaduto in hotel, quando, durante un momento di effusioni ha visto il suo cavaliere addormentarsi.

Uomini e Donne: Ida Platano volta pagina con Marcello

La nuova stagione di Uomini e donne sta portando novità nella vita sentimentale di Ida Platano che, dopo le lacrime versate in televisione per Riccardo Guanieri, sembrerebbe essere andata avanti per la sua strada. L'imprenditrice, infatti, intenzionata a trovare un compagno con cui lasciare il dating show di Canale 5, ha iniziato a uscire con Marcello e la coppia da qualche giorno ha cominciato una frequentazione. In base al racconto fatto dai diretti interessati durante la registrazione del 31 agosto, Ida e Marcello sono andati nella stanza di albergo a parlare e si sono baciati.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida rammaricata per Marcello

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che, mentre Platano stava accarezzando i capelli del cavaliere Marcello si sarebbe addormentato sul letto.

La dama, dopo essersi resa conto che il ragazzo era ormai caduto fra le braccia di Morfeo, è rimasta delusa per come si è conclusa la serata. Il single del parterre, apprendendo che la parrucchiera bresciana era rammaricata per via dell'inconveniente, ha provato a giustificarsi per il suo comportamento.

Marcello è stanco, ma continua a frequentare Ida a Uomini e Donne

Marcello ha affermato di essere crollato sul letto nella stanza di albergo mentre era con Ida a causa della stanchezza. In particolar modo, il cavaliere ha dichiarato che la stanchezza era causata dai viaggi che aveva effettuato per andare a Roma alle registrazioni di Uomini e Donne.

Nonostante quanto accaduto, però, la coppia ha deciso di continuare a frequentarsi e, nell'affermare la sua intenzione di andare avanti nella conoscenza con Ida, Marcello aveva quasi le lacrime agli occhi. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se per Platano e il nuovo cavaliere ci sarà il lieto fine e lasceranno insieme la trasmissione di Maria De Filippi.