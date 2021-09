Il Grande Fratello Vip 6 entra già nel vivo. A pochi giorni dal debutto di questa sesta edizione in tv, è stata confermata nel cast la presenza di Tommaso Eletti, noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island. Un'esperienza che non è stata per niente edificante per il giovane Tommaso che, in queste ore, ha già commesso uno scivolone sulle due opinioniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, al punto che Sonia Bruganelli ha subito risposto per le rime.

Nel cast del GF Vip 6 arriva Tommaso Eletti ed è subito gaffe sulle opinioniste

Nel dettaglio, stando a quanto riportato sui social da Amedeo Venza, sembrerebbe che Tommaso Eletti si sia lasciato andare ad uno scivolone prima ancora di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Quando gli hanno chiesto cosa ne pensasse delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che quest'anno entreranno a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, la risposta del giovane concorrente non sarebbe stata delle migliori.

"Ma io non so nemmeno chi siano", avrebbe risposto Tommaso Eletti e questa indiscrezione ha scatenato subito un vespaio di polemiche in rete e sui social, dove in tanti ritengono che prima di partecipare ad un reality show in prime time, dovrebbe informarsi almeno sul cast.

La replica di Sonia Bruganelli a Tommaso Eletti

Sta di fatto che, dopo questa indiscrezione, la reazione di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, non ha perso occasione per "mettere alla berlina" il giovane Tommaso Eletti, lanciando delle frecciatine social.

Bruganelli, dal suo profilo Instagram, ha analizzato la prima foto ufficiale comprendente tutto il cast dei 22 "Vipponi" di questa sesta edizione e si è soffermata proprio su Tommaso Eletti.

"Lui è famosissimo, questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c'avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island", ha detto la nuova opinionista del GF Vip 6 con tono decisamente ironico.

'Ha una storia importante', ironizza Sonia su Tommaso

"Tra l'altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante", ha proseguito ancora Sonia Bruganelli che a quanto pare sembra essere già carica per affrontare al meglio questa nuova esperienza televisiva.

A tal proposito, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha proseguito dicendo che vorrebbe conoscere la mamma di Tommaso Eletti, perché "sicuramente avrà tanto da dire".

Insomma sembrerebbe che l'ex volto di Temptation Island abbia già la prima "nemica" fuori dalla casa di Cinecittà.