Ursula Bennardo è intervenuta in queste ultime ore per lanciare una stoccata al suo ex Sossio Aruta. La notizia del loro addio era stata comunicata via social proprio dall'ex cavaliere di Uomini e donne che aveva utilizzato un "Game over" scritto a caratteri cubitali. Una modalità che ha fatto storcere il naso sia a Ursula sia ad alcuni utenti della rete.

Sossio Aruta annuncia l'addio a Ursula: 'Game Over'

La notizia della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne qualche anno fa, sembrava essere a un passo dal matrimonio.

Qualcosa è andato storto a quanto sembra. Nella giornata del 16 settembre infatti, l'ex cavaliere ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un eloquente messaggio con scritto "Game over". Il tutto corredato da alcune parole che hanno annunciato la notizia dell'addio tra lui e Ursula Bennardo. Sossio ha parlato di incompatibilità caratteriali che avrebbero indotto la coppia a lasciarsi di comune accordo. L'uomo ha poi invitato i fan ad avere rispetto del delicato periodo che stanno vivendo lui e Ursula.

Tra gli ex di U&D Ursula e Sossio é finita: non è uno scherzo

Come detto, la notizia ha colto di sorpresa i loro sostenitori, che li hanno sempre seguiti sia a Uomini e donne che a Temptation Island Vip.

In molti credevano nel loro amore, coronato nel 2019 dalla nascita della piccola Bianca. Per questo, dopo l'annuncio di Sossio, in molti hanno pensato a uno scherzo, magari orchestrato da Scherzi a Parte o Le Iene. Sino a pochi giorni fa infatti, i due sempre via social, si scambiavano dediche d'amore e parole dolci. Possibile che nel giro di così poco tempo le cose siano andate a rotoli?

Non sembra però trattarsi di uno scherzo, vista la reazione piccata di Ursula Bennardo giunta nella mattinata del 17 settembre.

Stoccata di Ursula a Sossio: 'C'è chi vive giocando'

Nel dettaglio, Bennardo è sbottata proprio contro Sossio su Instagram. L'ex dama di U&D non ha avuto parole tenere nei confronti di Aruta e ha criticato le parole "Game over" utilizzate dall'uomo nel suo annuncio.

Parole che anche altri utenti hanno ritenuto non consone per comunicare la fine di una importante relazione sentimentale. Anche a Ursula non è piaciuta questa modalità e non le ha certo mandate a dire all'ex compagno. Bennardo ha colto l'occasione di rispondere a un utente che gli faceva presente che una storia d'amore non è un gioco per lanciare una stoccata a Sossio. L'ex dama infatti ha così risposto: "Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia". A questo punto, viene da chiedersi se la coppia si sia lasciata solo per "incompatibilità caratteriali" come dichiarato da Sossio.