Katia Ricciarelli risulta essere la concorrente del Grande Fratello Vip 6 più discussa. In soli quattro giorni di Reality Show la cantante lirica è stata capace di pronunciare una presunta bestemmia e fare commenti omofobi. Ora ha fatto body shaming nei confronti della coinquilina Jessica Selassié.

L’episodio incriminato

Nella serata di giovedì 16 settembre i “vipponi” si sono ritrovati in giardino a parlare e ballare. A un certo punto Katia Ricciarelli si è avvicinata a Clarissa Selassié e si è lasciata andare a un commento poco carino.

Nel dettaglio, l’ex moglie di Pippo Baudo riferendosi a Jessica Selassié ha chiosato: “Com’è grassa tua sorella”.

Di fronte al body shaming, Clarissa ha risposto con una risata. Quest’ultima potrebbe avere deciso di non replicare a Katia solamente per evitare uno scontro verbale.

La reazione dei telespettatori

L’ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli non è passato inosservato sul web. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un commento negativo sulla “vippona”. Secondo alcuni, la cantante meriterebbe la squalifica. Altri hanno lanciato l’hashtag “#ricciarelliout” perché stanchi dei continui commenti al vetriolo.

Un utente ha chiosato: “Fuori subito”. Un altro telespettatore ha spiegato che in quattro giorni Katia ha già fatto numerose figuracce: “Adesso anche il body shaming?” Un altro utente si è domandato come sia possibile che una persona adulta dia della “grassa” a una ragazza in diretta tv.

Infine, tra i vari commenti negativi una persona ha attaccato la sorella di Jessica. In particolare, l’utente ha fatto sapere che se fosse stata presa di mira sua sorella avrebbe agito in modo poco carino.

Gli scivoloni di Katia

Katia Ricciarelli, poco dopo avere varcato la porta rossa, è stata accusata di avere pronunciato una bestemmia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, però, non c’è alcun video che attesti il misfatto. Successivamente, la diretta interessata ha pronunciato una parola omofoba per descrivere una camicia eccentrica indossata da Alex Belli: “Sembri un ricch…”. Non contenta, la cantante lirica è caduta nello stesso errore. Nel pomeriggio di giovedì 16 settembre, Manila, Carmen, Katia e Alex erano in camera sul letto.

A un certo punto l’attore ha sfoggiato degli occhiali particolari. Mentre l’ex Miss Italia e Carmen si sono complimentate, Ricciarelli ha dichiarato: “Che occhiali da fr…”

In seguito all’ennesima caduta di stile da parte della concorrente, i telespettatori hanno chiesto un provvedimento agli autori del Grande Fratello Vip. Dunque, non è escluso che nella seconda puntata Katia venga rimproverata da Alfonso Signorini.