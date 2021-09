A meno di una settimana di distanza dall'inizio della nuova stagione di U&D, una storica coppia del Trono Over ha annunciato la rottura. Tramite il suo profilo Instagram, Sossio Aruta ha informato fan e curiosi del fatto che la relazione con Ursula Bennardo è finita per incompatibilità caratteriali: l'ex cavaliere ha anche chiesto rispetto per il momento delicato che sta vivendo. La dama, però, tace su questa situazione e sui social condivide ancora video e foto del momento in cui è nato l'amore con il napoletano davanti alle telecamere.

Retroscena su una famosa coppia di U&D: Sossio e Ursula

Nella tarda serata di giovedì 16 settembre, i fan di U&D sono stati spiazzati da un annuncio totalmente inaspettato. Sossio Aruta, storico protagonista del Trono Over, ha preso parola su Instagram per ufficializzare l'addio alla compagna Ursula.

L'ex calciatore ha deciso di dedicare un intero post a questa notizia, ovvero una foto tutta nera sulla qualche campeggia la scritta "Game over".

Lo sfogo che ha avuto il napoletano sui social network, dunque, inizia così: "Mi dispiace deludere tutte le persone che si sono emozionate con la nostra storia, nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Dispiace per chi ha creduto in noi come coppia e ci ha fatto i complimenti per la nostra bambina Bianca".

L'ex cavaliere del dating-show, poi, ha aggiunto che la decisione di lasciarsi è stata presa di comune accordo con Bennardo: "Interrompiamo il nostro rapporto per incompatibilità caratteriali".

Lo strano silenzio della dama di U&D Over

Sossio ha concluso il proprio post Instagram con un appello a fan e curiosi: "Rispettate questo momento e desistete dal cercare motivazioni diverse da quelle dichiarate".

L'ex protagonista di U&D Over, dunque, non ha voluto dare troppe spiegazioni sulla rottura con Ursula, ma ha aggiunto un particolare che sta facendo riflettere chiunque abbia letto il suo recente sfogo social.

Aruta, infatti, ha chiuso il suo messaggio taggando il suo avvocato, come a voler puntualizzare che ci sarebbero azioni legali in corso in questa separazione che ha spiazzato un po' tutti.

La scelta di coinvolgere il proprio legale, però, cozza un po' con quanto il napoletano ha scritto prima, ovvero che lui e Bennardo si sono lasciati di comune accordo dopo essersi resi conto che la relazione non funzionava più come un tempo.

Lo scetticismo degli spettatori di U&D

Se Sossio ha voluto rendere ufficiale il loro allontanamento con un post Instagram, Ursula ha preferito non esporsi. A qualche ora di distanza dall'annuncio di Aruta, la pugliese non ha ancora detto la sua, anzi ha sposato un silenzio che sta facendo riflettere.

Neppure un giorno fa, infatti, Bennardo ha pubblicato sul proprio profilo un video risalente a qualche anno fa, quando ha cominciato a provare un interesse per l'ormai ex compagno.

"Inutile negarlo, ci manca tutto di voi. Abbiamo pianto e riso, mille emozioni. È davvero l'oasi dell'amore", ha scritto la dama sotto ad un filmato tratto da una vecchia puntata di U&D, una delle prime alle quali ha partecipato prima di innamorarsi del papà di Bianca.

Questo opposto atteggiamento social (Sossio annuncia l'addio, Ursula ricorda con dolcezza l'inizio della storia e non si espone sulla recente separazione dal promesso sposo), sta alimentando le perplessità di chi non crede al cento per certo alle parole dell'ex calciatore. Alcuni, infatti, sospettano che i due potrebbero aver architettato tutto questo "siparietto" solamente per tornare al centro del Gossip oppure per essere di nuovo ospiti del dating-show che ha dato a entrambi fama e popolarità.