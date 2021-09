La love story tra Sossio e Ursula, la coppia nata a Uomini e donne, è giunta ufficialmente al capolinea. Il primo ad annunciare la fine di questa relazione è stato il calciatore che, sui social, ha annunciato la rottura definitiva con la mamma di sua figlia. In un primo momento Ursula è rimasta in silenzio e non ha commentato la notizia, poi però questa mattina non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del suo ormai ex compagno, postando una story su Instagram.

È finita tra Sossio e Ursula, la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, il primo ad annunciare la fine di questa relazione è stato Sossio Aruta che sui social aveva postato un lungo post con tanto di scritta "Game Over", in cui ha annunciato ufficiale ai fan la fine della sua relazione con Ursula.

Un post in cui spiegava che alla base di questa rottura, vi erano delle incomprensioni caratteriali con la sua compagna: i due, così, hanno scelto di dirsi addio e di intraprendere due strade differenti.

Sossio, così, senza sbilanciarsi più di tanto sui motivi di questo addio ha così annunciato la triste notizia che ha lasciato meravigliati i numerosi fan della coppia nata a Uomini e donne.

L'annuncio di Sossio scatena polemiche

L'annuncio è stato a dir poco inaspettato per i tantissimi sostenitori, meravigliati visto che questa estate, Sossio e Ursula hanno trascorso l'estate insieme, d'amore e d'accordo con la loro bambina, come testimoniato anche dai contenuti che hanno postato sui social.

In un primo momento l'ex dama di Uomini e donne è rimasta in silenzio e non ha commentato la notizia che era stata portata alla luce dal suo ormai ex compagno.

A distanza di qualche ora, però, ecco che anche Ursula ha scelto di parlare sui social e lo ha fatto lanciando una vera e propria frecciatina nei confronti del padre di sua figlia.

In particolar modo, Ursula ha postato il commento di un fan dove diceva di non aver gradito quel "Game over", scritto da Sossio nel suo post social, per annunciare la fine di una relazione importante, sancita dalla nascita di un figlio.

Le prime parole di Ursula contro Sossio Aruta

"Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game over", ha sottolineato tale fan della coppia che ha trovato d'accordo anche Ursula, la quale non ha perso tempo per sbottare contro il calciatore.

"Purtroppo c'è chi vive giocando, anche a costo di ledere la dignità di una famiglia", ha sentenziato Ursula in merito a quanto è accaduto e al modo di fare di Sossio Aruta.

Insomma sembrerebbe proprio che l'ex dama del parterre over non abbia gradito l'atteggiamento del suo ex compagno e c'è da scommettere che tra i due non mancheranno nuove scintille e frecciatine social.