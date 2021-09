Lo scorso weekend sono state registrate due nuove puntate di Uomini & Donne, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana. Le poche anticipazioni, che sono trapelate sulle riprese del 18 e 19 settembre, fanno sapere che le protagoniste assolute sono state ancora una volta Gemma e Isabella: quest'ultima, in particolare, è stata difesa da Tina in seguito a scontri verbali che l'hanno coinvolta. I quattro tronisti stanno portando avanti le frequentazioni con i propri corteggiatori, ma ancora non emerge nessun feeling degno di nota.

Aggiornamenti su Gemma Galgani a U&D

Sabato 18 e domenica 19 settembre sono state registrate due nuove puntate di U&D: Maria De Filippi infatti, durante il fine settimana, ha riunito il cast del dating show per dare vita a due appuntamenti che andranno in onda prossimamente.

Al momento sono emerse pochissime informazioni su quello che è accaduto in studio tra i vari protagonisti, se non qualche piccolo spoiler sui personaggi che hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione.

La pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", ad esempio, riporta un paio d'interessanti anticipazioni sugli argomenti che sono stati trattati qualche giorno fa negli studi Elios.

Come accade da molti anni a questa parte, anche le ultime riprese del format Mediaset sono cominciate con gli aggiornamenti sulla vita amorosa di Gemma, che è tornata al centro dello studio per raccontare come procede il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella, ma non sono trapelati ulteriori dettagli a riguardo.

Isabella nel mirino: l'opinionista di U&D la sostiene

Un'altra protagonista delle ultime due registrazioni di U&D è stata Isabella. La dama del Trono Over è finita al centro di discussioni e scontri, un po' come è capitato nei giorni scorsi quando Biagio ha tirato fuori dei loro presunti incontri intimi prima della pausa estiva.

Ricci è stata un po' messa in mezzo anche nel corso delle riprese di sabato 18 e domenica 19 settembre, ma a prendere le sue parti ci ha pensato Tina Cipollari. L'opinionista ha grande stima della donna del parterre, per questo non ci pensa due volte a esporsi in suo favore e contro chiunque osi metterla in difficoltà davanti alle telecamere.

La collega di Gianni Sperti, infatti, considera Isabella la rivale numero uno di Gemma, anche per questo motivo le paragona spesso, arrivando a elogiare una e a criticare aspramente l'altra e i comportamenti che assume nel programma.

I ragazzi di U&D ancora in cerca dell'amore

L'ultima anticipazione che è trapelata sulle registrazioni di U&D, dello scorso weekend, riguarda i ragazzi del Trono Classico.

Sui social network, infatti, si vocifera che tutti e quattro i tronisti stiano continuando a conoscere i loro corteggiatori, tant'è che vanno avanti senza sosta le esterne di Joele, Matteo, Roberta e Andrea Nicole con i rispettivi "spasimanti" preferiti.

La prima settimana di programmazione del dating show di Maria De Filippi ha fatto registrare ottimi ascolti.

La puntata più vista è stata quella del 13 settembre, giorno in cui il format ha debuttato dopo le vacanze con l'edizione 2021/2022.

A seguire il rientro in studio di Gemma, dopo i ritocchini al seno e alle labbra, sono stati 2,7 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 23%. Questi dati sono stati più o meno confermati anche nei successivi appuntamenti, quelli da martedì a venerdì.

La storica trasmissione Mediaset, dunque, è ancora una volta leader della propria fascia oraria, quella del primo pomeriggio, e i numeri che fa registrare lo evidenziano con chiarezza.