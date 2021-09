Love is in the air, la soap turca di Canale 5 cambia ancora programmazione. Nel pomeriggio del 20 settembre, gli spettatori e fan della serie con protagonisti Eda e Serkan, hanno dovuto fare i conti con un nuovo taglio alle puntate trasmesse in prima visione assoluta nei pomeriggi della rete ammiraglia. Il motivo di questa variazione di palinsesto ha a che fare con il ritorno di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi, che quest'anno avrà maggiore spazio su Canale 5.

La soap opera Love is in the air cambia ancora programmazione e durata

Nel dettaglio, a partire da lunedì 20 settembre e per tutta la stagione autunnale, la soap opera Love is in the air non sarà più trasmessa per circa un'ora al giorno, bensì per poco più di trenta minuti, così come accade alle altre soap trasmesse nel corso del pomeriggio sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il motivo di questo cambio programmazione ha a che fare con Maria De Filippi e il ritorno del daytime di Amici 21.

Il talent show, infatti, quest'anno va in onda già da settembre e con il ritorno degli appuntamenti pomeridiani, è tornata anche la striscia del daytime, che sarà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 16:40 circa.

Ritorna Amici 21 in daytime e slitta la soap con Eda e Serkan

Ben trenta minuti di daytime e non più dieci come accadeva lo scorso anno. Di conseguenza tale espansione del daytime quotidiano di Amici 21, ha portato a un netto cambiamento del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

A farne le spese è stata proprio la soap opera turca, che dal 20 settembre andrà in onda in versione ridotta, con puntate tagliate.

Una decisione che non ha reso felici i fan della coppia Eda-Serkan, molti dei quali hanno protestato sui social contro questa variazione di palinsesto attuata in casa Mediaset per la stagione tv 2021/2022.

"Non capiscono cosa hanno tra le mani, fanno sempre cose no sense", ha scritto un fan della soap opera polemico contro la scelta dei vertici Mediaset.

Si infiamma la polemica web dei fan di Love is in the air dopo il taglio

"Ne abbiamo abbastanza di tutte queste pubblicità continue: un altro andiamo a vedere solo dieci minuti di puntata al giorno", ha scritto ancora un altro commentatore social che non gradisce l'eccessivo carico pubblicitario presente all'interno di ogni singola puntata (anche in versione ridotta).

"Mediaset rischia di azzoppare anche Love is in the air con questa trasmissione di mini blocchi di dieci minuti circa. Bastava far partire Pomeriggio 5 alle 17:45", scrive ancora un altro fan della soap opera che vorrebbe addirittura accorciare ulteriormente la durata del talk show di Barbara d'Urso, quest'anno già drasticamente tagliata.