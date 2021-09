Tommaso Eletti è uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip 6. Parlando con i suoi coinquilini, il 21enne ha confidato di avere avuto problemi durante il percorso di studi. Il giovane infatti, ha sostenuto di avere preso la maturità in Campania perché non voleva passare molto tempo sui libri.

Eletti cacciato da scuola

Parlando con i concorrenti del Reality Show, Tommaso Eletti e Clarissa Selassié hanno dichiarato di avere fatto le scuole elementari insieme. Successivamente, il percorso dei due si è interrotto: Tommaso è stato cacciato da scuola quando frequentava la terza elementare.

A quel punto, Soleil spiazzata per l’accaduto si è domandata come sia possibile che un bambino venga cacciato dall’istituto scolastico a soli 8 anni. Tra l’altro, la 27enne si è chiesta come sia possibile che Tommaso sia stato radiato da una scuola americana. Stando ad una segnalazione riportata da Fanpage, il gieffino sarebbe stato espulso perché avrebbe avuto un comportamento non consono.

Al quesito il “vippone” ha preferito non rispondere. Dunque, non è chiaro cosa sia accaduto quando Tommaso frequentava la terza elementare. Ma non è tutto, perché Manila Nazzaro ha chiesto informazioni sul percorso di studi del coinquilino. Stavolta anziché glissare, Eletti ha risposto ma in maniera sfuggente.

Il 21enne ha fatto sapere di avere fatto le elementari nella scuola americana mentre dalle medie al liceo ha cambiato quattro scuole: “Ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare”.

Tommaso divide l’opinione pubblica

La partecipazione dell’ex protagonista di Temptation Island al Grande Fratello Vip 6 sta spaccando l’opinione pubblica.

Nei giorni scorsi, il 21enne è finito al centro dell’ennesima polemica.

Il giovane nel parlare della relazione con l’ex Valentina Nulli ha dichiarato di avere avuto sempre rapporti intimi non protetti. Come spiegato dal diretto interessato, la coppia era alla ricerca di un bambino. Nelle scorse ore, Eletti è finito nel mirino degli utenti anche per un commento sessista.

Parlando con alcuni coinquilini, il concorrente romano ha commentato la forma fisica di Ainett Stephens in maniera volgare. Mentre gli autori del GF Vip hanno fatto scattare la censura, i telespettatori della diretta hanno attaccato il “vippone” per il commento fuori luogo. Inoltre, su Twitter, molti hanno lanciato l’hashtag #tommasoout. Il motivo? Secondo alcuni, Tommaso Eletti non doveva varcare la porta della casa più spiata d’Italia perché a Temptation Island si è distinto solo ed esclusivamente per la gelosia eccessiva nei confronti di Valentina.