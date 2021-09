Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, ambientata in un immaginario condominio situato a Posillipo di Napoli. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 17 settembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul triangolo formato da Filippo, Serena e Viviana, sui sospetti che la polizia ha su Renato, sull'irascibilità di Fabrizio e sulla confusione sentimentale di Silvia.

Viviana parte

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Filippo cercherà in tutti i modi di trovare un equilibrio fra i suoi sentimenti contrastanti. Il Sartori, infatti, si sentirà fortemente combattuto fra l'attrazione provata per Viviana e il desiderio di ritornare a nutrire i sentimenti che un tempo provava per la moglie Serena. Stravolto dalle sue sensazioni, Filippo deciderà di vedere un psicologo a cui spiegherà i motivi per il quale non riesce a lasciarsi andare con la moglie. Nel frattempo, Viviana partirà alla volta di Tenerife.

La fragilità mostrata da Renato spingerà la sua famiglia a stringersi intorno a lui come forma di protezione. La polizia continuerà a sospettare del Poggi, costringendolo ad iniziare a pensare a quale legale rivolgersi per difendersi di fronte alla giustizia.

Oltre alla polizia anche una persona molto cara a Susanna, ossia Adele, metterà in dubbio l'innocenza del Poggi. Per questo motivo, la donna vieterà a Niko di far visita alla figlia in ospedale, facendolo arrabbiare.

Intanto Rossella avrà molte difficoltà nel lavorare fianco a fianco con l'affascinante collega Riccardo Crovi.

Adele si scusa con Giulia

Fabrizio dovrà affrontare una campagna diffamatoria sui social, nata per scalfire la sua immagine e quella del pastificio. La delicata situazione porterà l'uomo a diventare molto irascibile, dando a Marina la possibilità di rivedere il lato aggressivo del suo compagno.

Dopo aver riflettuto a lungo, Adele chiederà scusa a Giulia per aver dubitato dell'innocenza di Renato.

A quel punto, la signora Poggi intuirà che a influenzare le idee dell'amica potrebbe essere Manilo, decidendo di trovare un modo per allontanarlo da lei.

Nel frattempo Niko sarà in procinto di ricevere un'importantissima notizia riguardante Susanna, mentre Silvia sarà ancora molto confusa emotivamente fra Michele e Giancarlo. Non sapendo chi scegliere fra i due, la donna si confiderà nuovamente con Mariella per avere dei consigli da lei.

Infine Renato verrà convocato dalla polizia e si preparerà nel migliore dei modi all'interrogatorio con l'ispettore Torre.