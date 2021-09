Nelle ultime puntate di Un posto al sole, sembrava che il mistero dell'aggressione ai danni di Susanna fosse vicino alla sua soluzione. Tutti gli indizi puntavano verso Mauro , ma pare proprio che le attenzioni presto si sposteranno verso Pasquale , l'ex di Susanna. Tale personaggio è apparso a sorpresa, nella puntata del 24 settembre, dopo essere stato di un oggetto recasting , che ha un po' spiazzato gli spettatori. Le anticipazioni rivelano che il giovane militare finirà al centro delle indagini, inoltre Niko Poggi si troverà a dover vivere attimi di puro terrore.

Un posto al sole: arriva​​ il nuovo Pasquale

Pasquale non ha più il volto rassicurante di Davide Campennì, ma adesso è interpretato dall'attore Lorenzo Mangano che ha un aspetto molto più cupo e misterioso. L'ex di Susanna è ricomparso con un nuovo volto e, apparentemente, anche con un carattere molto diverso rispetto a prima, segno di una totale riscrittura del suo personaggio. Nelle sue ultime apparizioni, Pasquale mostrato come il classico bravo ragazzo, molto dedito alla casa e alla famiglia. Il giovane non aveva accettato di buon occhio la separazione da Susanna ma, per quanto ce l'avesse con Niko, i toni del racconto apparivano molto leggeri e non si percepiva nessuna sensazione di pericolo provenire da lui.

Upas, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: ​​Pasquale finisce tra i sospettati

Il militare, che è apparso nell'ultimo episodio di Un posto al sole, sembra condividere davvero poco con la sua prima versione. Questo ragazzo, dall'aspetto tenebroso, in pochi frame, è sembrato tanto tormentato quanto sicuro di sé. Resta da capire se ciò sia dovuto alla condizione di Susanna o ai sensi di colpa per esserne stato la causa.

Ma è davvero possibile che sia lui il colpevole? Nelle ultime puntate, sembrava che i sospetti virassero tutti verso Mauro Buonocore (Giampiero Mancini), ma le nuove anticipazioni rivelano che Pasquale entrerà subito nella lista degli indagati. Nel frattempo un nuovo filmato scagionerà definitivamente Renato (Marzio Honorato), mentre Manlio (Paolo Maria Scalondro), dal carcere, cercherà di contattare Giulia (Marina Tagliaferri) perché convince di conoscere il vero colpevole.

Il colonnello Picardi sembra avere un buon rapporto con Pasquale, possibile che abbia intuito qualcosa che è sfuggito agli altri o potrebbe voler incolpare un'altra persona?

Trame 4-8 ottobre: ​​Niko in grave pericolo

Nelle puntate di Un posto al sole, i sospetti contro Pasquale, aumenteranno in modo esponenziale ed il ragazzo finirà in cima alla lista degli indagati. Nel frattempo Niko (Luca Turco) vivrà momenti di grande angoscia e una grave minaccia incomberà su di lui. Purtroppo le anticipazioni non forniscono molti dettagli a riguardo, difficile capire cosa succederà al giovane avvocato. Forse Pasquale o chiunque sia il colpevole, deciderà di fargliela pagare per gelosia o perché troppo vicino alla verità.