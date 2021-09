Nell'ultimo episodio di Un posto al sole, c'è stata un'importante rivelazione relativa al caso di Susanna. A tre settimane dall'aggressione si può affermare, con certezza, che c'è finalmente un primo vero sospettato e trattasi di Mauro Buonocore. Finora le indagini hanno indugiato su Niko e soprattutto su Renato, ma lo spettatore di Upas sa bene che il colpevole non può essere nessuno dei due . Ora però è stato finalmente presentato al pubblico un cattivo contro cui puntare il dito. Nella puntata di ieri è stato, infatti, svelato che l'infermiere Buonocore nascondeva qualcosa di inquietante, l'uomo aveva, infatti, riservato delle "attenzioni" particolari a Susanna, ma fin dove si è spinto?

E questo fa davvero di lui il colpevole dell'aggressione?

Un posto al sole, episodio del 23 settembre: lo strano atteggiamento di Adele

Niko (Luca Turco) ha informato Adele (Sara Ricci) dei suoi sospetti in merito a Mauro (Giampiero Mancini), ma la donna ha reagito in modo molto stizzito. La madre di Susanna ha rigettato ogni sospetto descrivendo Buonocore come una brava persona, tuttavia in seguito è stato mostrato un flashback, in cui è stato svelato un dettaglio molto inquietante. A quanto pare Susanna aveva deciso di lasciare casa proprio a causa della presenza dell'infermiere. Dal suo racconto, si apprende inoltre che l'uomo avrebbe approfittato del suo ascendente sulla madre per non pagare l'affitto, tuttavia questa non sarebbe che la minore delle sue colpe.

Susanna vittima delle attenzioni di Mauro

A questo punto il racconto di Susanna si è fatto molto più interessante, la ragazza ha infatti rivelato alla madre che l'uomo non era la brava persona che lei riteneva. Sotto pressione di Adele, la ragazza ha poi svelato cosa la spingesse a pensare questo dell'infermiere. La giovane Picardi ha infatti rivelato a sua madre che Mauro aveva riservato anche per lei delle particolari "attenzioni".

Purtroppo non è chiaro cosa intendesse di preciso la ragazza., sta di fatto che l'uomo l'avrebbe corteggiata, anche se non è chiaro se sia passato o meno dalle parole alle azioni. La sensazione però è che Mauro (almeno prima del racconto), per quanto audace, non abbia usato violenza contro Susanna, anche perché questo avrebbe di sicuro scatenato in lei una reazione ben peggiore che lasciare casa.

Chi ha aggredito Susanna?

Il fatto che Mauro abbia molestato Susanna e che stia illudendo Adele lo rende un uomo spregevole, ma questo non fa necessariamente di lui l'aggressore. Per la prima volta, agli spettatori è stato consegnato un indiziato odioso e con un movente, ma l'infermiere potrebbe anche essere, banalmente, un pessimo soggetto che si approfitta delle donne, senza però essere il colpevole di questo reato. Di sicuro resta tra i principali indiziati, ma non vanno scartate le altre ipotesi. Una molto suggestiva vedrebbe la stessa Adele, colpevole inoltre restano in piedi le strade che portano a Massimo e Mattia, senza considerare che presto verrà presentato un nuovo indiziato.