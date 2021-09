Durante la quarta puntata del GF Vip 6, in onda venerdì 24 settembre su Canale 5, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l'ennesimo scontro.

La 27enne italo-americana ha lamentato una mancanza di rispetto della sua privacy da parte dell'ex fidanzato. Il giornalista Gabriele Parpiglia, invece, ritiene che proprio l'influencer sia poco sincera. A tal proposito, ha affermato che Soleil aveva una relazione con un uomo russo nel periodo in cui stava frequentando anche Gianmaria.

Lo scontro al GF Vip

In questi giorni Soleil e Gianmaria hanno continuato a farsi la guerra a distanza.

In seguito all'ennesimo litigio con l'ex compagna, l'imprenditore campano ha perso la pazienza e ha confidato a Sophie Codegoni di aver avuto dei rapporti intimi con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne anche dopo la fine della loro frequentazione. Inoltre Antinolfi ha rivelato a Miriana Trevisan che il papà di Soleil gli ha detto che non riuscirebbe a sopportarla in casa per più di tre giorni.

Dopo aver visto in puntata la clip su Gianmaria, Soleil è quasi scoppiata in lacrime per la rabbia. La modella ha attaccato l'ex fidanzato, sostenendo che non abbia rispettato la sua privacy con le sue rivelazioni.

Casa Chi: la versione di Parpiglia

A Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha fornito la sua versione dei fatti sullo scontro Antinolfi-Sorge.

Il giornalista ha spiegato che mentre frequentava Gianmaria, Soleil aveva un flirt anche con uomo russo facoltoso.

Dunque, Parpiglia sostiene che la 27enne abbia invocato più volte la tutela della sua privacy al GF Vip per evitare che fosse scoperto il suo "segreto". Il giornalista ha proseguito dicendo che, all'epoca dei fatti, Soleil non sapeva prendere una decisione tra i due uomini.

Gianmaria sarebbe stato a conoscenza della presenza di un altro "corteggiatore", ma avrebbe accettato la situazione con la speranza che un giorno Soleil si fosse innamorata di lui. Per questo motivo, Parpiglia sostiene che Sorge dovrebbe essere l'ultima persona a parlare di privacy. A tal proposito, ha ricordato che proprio la modella italo-statunitense durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi ha avuto un rapporto intimo con Jeremias Rodriguez.

'Prendi in giro Gianmaria, non i telespettatori'

Nel prosieguo del suo intervento, Gabriele Parpiglia ha raccontato come è emersa la frequentazione tra Gianmaria e Soleil. Dopo la scelta della 27enne di interrompere la relazione con l'imprenditore campano, questi decise di andare a Napoli per un chiarimento. In quell'occasione, i paparazzi del settimanale Chi, oltre a scovare la nuova fiamma di Dayane Mello, scoprirono il flirt tra Soleil e Gianmaria.

Il giornalista ha quindi rincarato la dose nei confronti di Sorge: "Si tratta di una donna che non racconta la verità". Infine ha detto che Soleil può pure permettersi di prendere in giro Gianmaria Antinolfi, ma non deve farlo con i telespettatori.