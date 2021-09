Continuano ad appassionare le puntate di Un posto al sole: le anticipazioni degli episodi dall'11 al 15 ottobre 2021 si concentrano sul matrimonio di Silvia e Michele, messo alla prova dal tradimento di lei con Giancarlo. Saviani, dopo aver scoperto tutto, farà una proposta alla moglie che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Intanto, la polizia non smette di indagare sull'aggressore di Susanna, che sembra essersi volatilizzato nel nulla. In questo clima teso, Renato comincerà a non reggere più lo stress, sentendosi in colpa anche nei confronti della sua famiglia.

Marina, invece, cercherà la compagnia di Roberto. Ferri non le negherà il suo aiuto, ma tutte le sue energie saranno per la piccola Cristina, non certo semplice da gestire. Fari puntati su Filippo, ancora privo di memoria. Sartori si spingerà oltre i limiti con Viviana, distruggendo il cuore di Serena.

Anticipazioni Un Posto al Sole 11-15 ottobre: Filippo spiazza Serena

Nei prossimi episodi di Upas, Serena continuerà imperterrita a cercare di far recuperare la memoria a Filippo e con essa l'amore che provava per lei. Sulla loro strada si è messa però Viviana, la donna con la quale Sartori aveva tradito la moglie. Serena ha scoperto che i due si scambiano continuamente messaggi, ma ha provato comunque a portare avanti i suoi intenti per salvare il matrimonio.

La situazione diventerà davvero complicata quando Filippo si renderà protagonista di un gesto spiazzante nei confronti di Viviana che spezzerà il cuore a Serena: il loro matrimonio è davvero giunto al capolinea e non c'è più speranza?

Clara divisa tra Patrizio e Alberto, nuovi episodi Upas

Le anticipazioni della nuova settimana di programmazione di Un Posto al Sole vedranno Renato molto stressato.

Poggi non riuscirà più a reggere la tensione e sarà stanco di combattere per dimostrare la sua innocenza. La polizia non farà alcun passo avanti, gettando Adele e Niko nello sconforto. Intanto, Michele proporrà a Silvia di lasciare Napoli per accompagnarlo nel tour promozionale del nuovo libro, ma lei è pronta a dimenticare Giancarlo?

Alberto non sembra volersi arrendere con Clara, anche se consapevole che sarà difficile riconquistare la sua fiducia. Dopo aver ricevuto il compenso pattuito da parte di Mariella e Guido, Palladini proverà ad avere un confronto chiarificatore con Clara, sperando di ammorbidire la sua posizione. Le parole di Alberto non la lasceranno indifferente, portandola a riflettere sulla sua relazione con Patrizio. Chi è l'uomo con il quale vuole veramente stare? Staremo a vedere. Si ricorda che le repliche di Upas possono essere riviste su RaiPlay dopo la messa in onda, oppure in streaming.