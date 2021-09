Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre, verrà dato ampio spazio alla crisi coniugale che vede coinvolti Silvia Michele. Negli episodi, attualmente in onda, quest'ultimo non sospetta minimamente della doppia vita di sua moglie, ma presto scoprirà tutto nel peggiore dei modi. Il castello di bugie montato da Silvia sarà destinato infatti a crollare. quando suo marito deciderà di pedinarla. In seguito l'uomo spiazzerà però la donna con una proposta sorprendente.

Nel frattempo, Rossella prenderà un'inaspettata decisione, dettata dall'attrazione che prova per il dottor Riccardo Crovi.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: ​​Silvia viene pedinata

Nei prossimi episodi di Upas, Mariella e Guido saranno sempre più in apprensione per il destino dei loro amici. Nonostante le loro buone intenzioni, i problemi sono, purtroppo, nati a causa della disastrosa cena organizzata da loro per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Saviani non aveva sospettato nulla in quel momento ma la reazione della moglie, unita all'imbarazzo dei suoi amici, deve aver acceso in lui un campanello d'allarme. Le anticipazioni rivelano infatti che l'uomo deciderà di pedinare Silvia. Purtroppo non viene svelato cosa vedrà l'uomo, tuttavia ne uscirà devastato e la sensazione è che scoprirà il tradimento.

Trame 11-15 ottobre: Michele vuole partire

A questo punto Michele dovrà decidere come affrontare la questione con la moglie. A quanto pare l'uomo però non farà nessuna scenata, ma deciderà di fare una proposta, decisamente insolita, alla moglie. L'uomo infatti le chiederà di accompagnarlo, in giro per l'Italia, in un tour per promuovere il suo libro.

Non è chiaro se Saviani dirà alla donna cosa ha scoperto o se vorrà solo metterla alla prova, per capire cosa vuole scegliere. Nel frattempo, Silvia sarà molto combattuta all'idea di lasciare Napoli e allontanarsi così da Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi).

Un posto al sole, episodi dall'11 al 15 ottobre: ​​la decisione di Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Riccardo (Mauro Racanati) verrà redarguito duramente da Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) per averlo deluso sul lavoro. Purtroppo non viene svelato se c'entri Rossella (Giorgia Gianetiempo) in questa storia, ma la ragazza prenderà una sofferta decisione, in seguito a questo evento. Non è chiaro se l'affascinante medico si sia immolato per lei, ma sta di fatto che la giovane Graziani, messa in crisi dall'attrazione che prova per il dottor Crovi, prenderà una sofferte decisione, di che tipo?