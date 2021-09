Il Paradiso delle Signore è ricominciato da qualche settimana e le prime puntate della sesta stagione sono già state ricche di colpi di scena. Nella serata di giovedì 30 settembre, Emanuel Caserio, che nella fiction di Rai 1 interpreta il ruolo di Salvatore Amato, ha risposto alle curiosità dei suoi follower su Instagram. In particolar modo, l'attore ha chiesto ai fan se avessero qualche domanda riguardo la soap opera e una persona gli ha chiesto se ci sarà qualche sorpresa a Natale: Caserio ha rivelato che ce ne sarà più di una. Inoltre, l'interprete di Salvatore ha rivelato che tornerà qualche vecchia conoscenza nel cast e il suo personaggio continuerà a essere sfortunato in amore.

Il Paradiso delle signore, entro Natale ci saranno novità: le parole di Emanuel Caserio

Una fan di Emanuele gli ha chiesto: ''Ci sarà qualche sorpresa a Natale''. L'attore ha anticipato: ''Più di qualche sorpresa. Entro Natale verranno fuori molti, molti, molti altarini. Non so come ci arriveremo a Natale tutti quanti. Male, molto male''. Caserio, però, non ha svelato altre informazioni a riguardo. Inoltre, la curiosità degli appassionati de Il Paradiso delle signore hanno chiesto all'attore di Salvatore Amato se era previsto un rientro nel cast di Gabriella. A proposito di un ipotetico ritorno della stilista dalla Francia, Emanuele ha dichiarato: ''Gabriella è felice con l'amore che ha scelto, sottolineo che ha scelto, è a Parigi e non credo che tornerà''.

Il Paradiso delle signore, la sfortuna di Salvatore in amore

Un'altra curiosità di una persona è stata relativa alla vita sentimentale di Salvatore Amato, ancora single nelle prime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Un fan di Caserio ha infatti chiesto all'attore se il suo personaggio riuscirà a conquistare Anna Imbriani.

A tal proposito, Emanuel ha risposto: ''Diciamo che la sfortuna in amore per Salvatore continua, non lo so, forse ho fatto qualcosa agli sceneggiatori, non lo so. Da come è iniziata, è iniziata malissimo''.

Nel cast de Il Paradiso delle signore tornerà un personaggio del passato: le parole di Caserio

Un'altra domanda fatta da un follower di Emanuel Caserio è stata inerente a un ritorno nel cast della fiction di Rai 1 di qualche vecchio personaggio, apparso nelle precedenti stagioni e, a tal proposito, l'interprete di Salvatore Amato ha annuito con la testa, come a indicare una risposta affermativa, dichiarando: ''Non ho detto niente''. Non resta che attendere pertanto le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire che attore farà il suo ritorno nella soap opera e le motivazioni di tale rientro.