Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 settembre, Renato resterà ancora il principale indiziato dell'aggressione ai danni di Susanna, tuttavia le attenzioni inizieranno a concentrarsi anche verso Mauro. La stessa Adele, infatti, inizierà a sospettare dell'infermiere con cui ha una relazione e che la figlia non ha mai visto di buon occhio. Nel frattempo, Giulia Poggi incontrerà Manlio Picardi e l'uomo le farà una rivelazione sconcertante.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: primi sospetti su Mauro

Negli ultimi episodi di Un posto al sole, l'attenzione è sembrata concentrarsi su Mauro Buonocore (Giampiero Mancini).

Le inquadrature indugiano spesso sull'uomo, mostrando il suo sguardo alquanto "ambiguo" e una malcelata preoccupazione. Per quanto riguarda il suo rapporto con Adele (Sara Ricci), lo spettatore ha potuto notare che ci sia qualcosa che, decisamente, non va. Laddove la donna sembri molto presa, lo stesso non si può dire dell'infermiere. La situazione drammatica lo spinge indubbiamente a essere conciliante, ma risulta palese che l'uomo appaia, a dir poco, "svogliato". Le anticipazioni rivelano che presto, però, il cerchio inizierà a stringersi attorno a lui, anche se i primi sospetti reali non verranno dagli inquirenti.

Trame 20-24 settembre: arriva Franco Boschi

I medici continueranno a tenere Susanna (Agnese Lorenzini) nello stato di coma indotto, ma le indagini proseguiranno senza sosta.

Franco (Peppe Zarbo), per adesso, ha preferito tenersi in disparte lasciando svolgere il proprio lavoro agli inquirenti, presto però la situazione cambierà. Boschi, vedendo Renato (Marzio Honorato) tra i primi sospettati, deciderà di stringere un'alleanza con Niko (Luca Turco) per scoprire il vero colpevole. I due inizieranno quindi delle ricerche, parallelamente a quelle della polizia, che li porteranno verso una nuova pista.

La coppia raccoglierà alcuni indizi interessanti sull'infermiere Mauro e sarà Niko a rivelarli ad Adele. Non viene chiarito cosa scopriranno i due, ma la madre di Susanna ne resterà molto colpita al punto da iniziare a dubitare del suo nuovo compagno. La donna, però, sarà indecisa se svelare o meno che l'infermiere non andasse a genio a sua figlia.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 settembre: una rivelazione sorprendente

C'è grande attesa per il ritorno nella soap di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro). Finora non sono stati forniti molti dettagli sul suo ingresso ma, in questi giorni, sono stati svelati alcuni indizi interessanti. Nelle prossime puntate l'uomo avrà un faccia a faccia con Giulia (Marina Tagliaferri). Una prima immagine promozionale, rilasciata in queste ore, mostra i due seduti uno di fronte all'altro, il che potrebbe suggerire un incontro nel carcere. È possibile che Giulia, desiderosa di aiutare Adele, accetti d'incontrare il colonnello per evitare questo compito gravoso alla sua amica. Non sono stati ancora chiariti questi punti, ma c'è un particolare degno di attenzione che va sottolineato. A quanto pare Manlio accetterà di parlare, per il bene di sua figlia, e rivelerà un dettaglio molto importante: un personaggio, in passato molto vicino a Susanna, nasconde qualcosa d'inquietante.