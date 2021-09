Elena Morali e Luigi Favoloso hanno sfilato sul Red Carpet di Venezia. Il look scelto dalla coppia è finito al centro delle polemiche. Nel dettaglio, l'imprenditore campano ha scelto di indossare una camicia dai colori fosforescenti mentre la sua compagna ha sfoggiato il velo islamico. In seguito alle critiche suscitate, Favoloso ha deciso di fare chiarezza sulla scelta della sua fidanzata di indossare il copricapo.

Il look della discordia

La coppia ha fatto sapere di essere arrivata in Laguna, perché ha ricevuto l'invito da un "caro amico". Come spiegato da Luigi Favoloso, su Instagram, un amico ha presentato una pellicola al Festival del Cinema di Venezia.

All'arrivo la coppia ha mostrato un look molto discusso sui social.

Scendendo nel dettaglio, l'imprenditore campano ha scelto un completo con una camicia dai colori fosforescenti. La 31enne bergamasca invece, ha lasciato scoperte le gambe indossando un body nero. Successivamente, sul Red Carpet la coppia ha cambiato look: lui ha messo un vestito nero con un papillon classico mentre lei ha indossato l'hijab nero (velo islamico).

La replica dell'imprenditore

Di fronte al look mostrato dal duo Favoloso-Morali, l'opinione pubblica si è spaccata. In poco tempo, la coppia è stata tempestata da commenti poco carini. In particolare, un utente si è domandato se Favoloso abbia bucato una ruota in tangenziale e si sia dimenticato di togliere il giubbotto catarifrangente.

Un altro utente ha sostenuto che l'imprenditore sia arrivato a Venezia con la divisa indossata dai guardalinee di Serie A. Per quanto riguarda il look di Elena Morali, alcuni utenti hanno sostenuto che la 31enne abbia mancato di rispetto alle donne afgane.

Stanco della polemica, Luigi Favoloso ha deciso di rompere il silenzio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Su Instagram, il diretto interessato ha postato uno scatto della sua compagna con il velo islamico. Luigi ha spiegato che Elena è nata in Italia, quindi ha potuto scegliere di arrivare sul Red Carpet indossando metà hijab. A tale proposito, Favoloso ha lanciato il suo messaggio di speranza: "Arriverà un giorno, in cui in ogni angolo del mondo, le donne potranno scegliere".

Lo sfogo di Morali

Nel vedere il look di Elena Morali, alcuni giornalisti hanno sostenuto che la showigirl abbia indossato un vestito da suora. La diretta interessata, sul proprio account social, è sbottata. Nel dettaglio, la 31enne ha invitato i giornalisti ad informarsi sulla differenza tra un velo da suora e un velo islamico.

A fare eco a Morali, ci ha pensato il suo compagno Luigi Favoloso. Quest'ultimo ha ritenuto giuste le critiche all'indirizzo della coppia. Al tempo stesso, però, ha sostenuto che la libertà di scegliere finisce nel momento in cui si insulta il prossimo senza avere un valido motivo.