Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 20 al 26 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Camino e Ildefonso, dato che l'uomo deciderà di svelare il suo segreto alla moglie. Intanto Felipe verrà messo nei guai in merito al processo per la morte di Marcia: il marito di Genoveva dovrà fare i conti con la perfidia e l'astuzia di Velasco.

Ildefonso confessa il suo segreto a Camino: trame Una Vita 20-26 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda fino al 26 settembre 2021, rivelano che dopo le incomprensioni sorte dopo il matrimonio, Ildefonso deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di confidare a sua moglie tutta la verità.

Ildefonso, infatti, deciderà di confessare a Camino il vero motivo per il quale non hanno mai consumato un rapporto intimo dopo le nozze: la guerra lo ha reso impotente.

Ildefonso, quindi, non potrà mai avere figli. Un duro colpo per Camino, la quale resterà scioccata da questa confessione di suo marito ma non avrà alcuna intenzione di ripudiarlo o mandarlo via.

La donna mostrerà una forte sensibilità nei confronti di Ildefonso e sarà pronta a dargli tutto il suo sostegno, stando al suo fianco nonostante questa situazione.

Felipe messo nei guai da Velasco

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che saranno trasmesse dal 20 al 26 settembre su Canale 5, rivelano che Velasco riuscirà a smascherare Felipe e a metterlo così nei guai.

Il marito di Genoveva, infatti, rischierà seriamente di essere condannato dal giudice.

Intanto la dark lady continuerà a recitare la parte della vittima in tribunale, con la speranza di riuscire a farla franca alla giustizia. Tuttavia, dopo il processo, Genoveva sbotterà duramente nei confronti del suo avvocato: non ha gradito il fatto di essere stata umiliata pubblicamente per convincere il giudice.

E poi ancora Laura verrà ripudiata dai servi, suoi amici, che non gradiranno per nulla la sua presa di posizione al processo contro Felipe.

Genoveva viene assolta: anticipazioni Una Vita 20-26 settembre

Le anticipazioni di Una Vita fino al 26 settembre, rivelano che il colpo di scena arriverà nel momento in cui il giudice procederà con l'assoluzione definitiva di Genoveva.

Felipe resterà a dir poco sconvolto: non può credere che la dark lady sia stata ritenuta innocente dal giudice per la morte di Marcia e per questo motivo deciderà di affrontare duramente Velasco, accusandolo di aver fatto di tutto per manipolare il processo.

E così mentre Genoveva tornerà trionfante nel quartiere dopo essere stata assolta, Felipe apparirà distrutto e amareggiato.