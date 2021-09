Nuovi problemi per Felipe e Genoveva nelle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che il processo per la morte di Marcia avrà un esito inaspettato. Laura, ricattata da Salmeron e Velasco, darà una testimonianza falsa che scagionerà di fatto Genoveva. Libera e senza più l'ossessione di finire il prigione, la cattivona della soap festeggerà la sua vittoria con le pettegole di Acacias, beandosi del fatto che Felipe sia stato messo alla gogna come marito infedele. Tutto però sta per cambiare.

Anticipazioni Una Vita delle nuove puntate

Felipe giurerà vendetta per Marcia, ma non otterrà nulla. Anzi, le cose andranno di male in peggio. Laura verrà incaricata da Velasco di ucciderlo per evitare ulteriori problemi.

La domestica eseguirà l'ordine: dopo aver avvelenato l'avvocato, si dileguerà lasciandolo esanime a terra. Felipe verrà portato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'operazione gli salverà la vita ma lo lascerà privo di memoria.

Felipe dichiara il suo amore a Genoveva

Genoveva correrà al suo capezzale, cogliendo al balzo la preziosa opportunità: se Felipe è amnesico, non può certo ricordarsi le sue malefatte. Sarà così che la furba Salmeron si presenterà come la moglie perfetta, tanto da far credere a Felipe di aver al suo fianco una donna meravigliosa da amare e onorare.

Inaspettatamente, Alvarez Hernoso rinnoverà il suo amore incondizionato a Genoveva, che sarà la donna più felice al mondo. Ancora per poco.

Genoveva e Felipe rapiti in luna di miele, spoiler Una Vita

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Alvarez Hermoso, innamorato perso di Genoveva, le chiederà di rinnovare i voti matrimoniali e di partire per una seconda luna di miele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una volta partiti, però, i due innamorati verranno fermati da due persone incappucciate che li rapiranno, portandoli in un capanno abbandonato. Qui, l'avvocato cercherà di rassicurare la moglie insistendo sul fatto che la voce dell'aggressore gli suona familiare.

In effetti, così è: a rapire Genoveva e Felipe sono stati Santiago e Laura, con l'obiettivo di fare giustizia per l'omicidio di Marcia.

Santiago e Laura torturano i loro nemici

Becerra e Laura non avranno pietà e, dopo i continui rifiuti da parte di Genoveva di confessare la verità sulla morte di Marcia, inizieranno a torturarla. Per cercare di farla parlare, se la prenderanno anche con il povero Felipe.

L'avvocato, in quei giorni di buio e terrore, rinnoverà il suo amore a Genoveva. Anche se ha perso la memoria, sa in cuor suo di voler passare con lei il resto della vita. Proprio per questo, le prometterà di portarla in salvo il prima possibile, costi quel che costi.