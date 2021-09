Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una vita da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021 da non perdere. Camino, stanca e preoccupata per i continui rifiuti di Ildefonso, decide di pressarlo affinché le confessi la verità. Il marchesino, con grande coraggio, le racconterà che cosa è realmente successo diversi anni fa, lasciandola senza fiato. Nel frattempo, si complica il processo per la morte di Marcia. Felipe, convinto di avere la meglio su Genoveva e di fare giustizia, dovrà ricredersi. Velasco infatti ha agito con largo anticipo, braccando Laura affinché cambi drasticamente la sua testimonianza.

Anticipazioni Una Vita, nuove puntate settimanali

Il processo per la morte di Marcia entra nel vivo. Le prove sono tutte a sfavore di Genoveva, ma Velasco ha l'asso nella manica. È riuscito a scoprire il segreto che potrebbe mettere nei guai Laura, costringendola a cambiare la sua testimonianza. Peccato che la domestica sia sparita nel nulla.

Felipe sta per celebrare la sua vittoria, ma ecco che Laura si presenta trafelata in aula. Non può scappare dal ricatto di Velasco o finirà lei stessa dietro le sbarre.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, la domestica darà una testimonianza falsa atta a scagionare Genoveva da ogni accusa. Felipe rimarrà spiazzato, così come Ramon e Antonito.

Felipe rovinato da Genoveva

Salmeron, non contenta di aver vinto il processo, deride e rovina pubblicamente la reputazione di Felipe, da lei dipinto come un marito libertino e crudele. Velasco starà dalla sua parte, rincarando la dose.

Laura, tornata dai colleghi domestici, viene guardata molto male e allontanata. Tutti nel quartiere sanno che la reale responsabile della morte di Marcia è Genoveva, anche se nessuno osa parlare.

Se solo avesse agito secondo giustizia, Salmeron sarebbe in carcere.

Il segreto di Ildefonso, spoiler Una Vita 20-25 settembre 2021

Guai anche per la coppia formata da Camino e Ildefonso, fresca di nozze ma non felice. La giovane Pasamar finalmente scopre il motivo dei rifiuti fisici del marito.

Nelle nuove puntate settimanali di Una Vita che andranno in onda su Canale 5, Ildefonso confesserà a Camino di aver subito un'amputazione alle parti intime durante la guerra, ragion per cui non può avere alcun rapporto.

Camino, ragazza davvero sensibile, starà vicino al marito mostrandogli tutto il suo appoggio. Non riuscirà però a nascondere i suoi veri sentimenti per Maite, ora a Parigi. Presto, le due sfortunate amanti avranno modo di confrontarsi faccia a faccia grazie all'intervento inaspettato di Felicia, che si deciderà a seguire il suo cuore e la felicità della figlia.