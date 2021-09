Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 20 al 24 settembre su Canale 5 alle ore 13:40, Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) avrà una forte complicità con John Finnegan, interpretato dall'attore e modello canadese Tanner Novlan. La sintonia tra i due, però, non passerà inosservata a Bill Spencer. Frattanto Steffy continuerà ad abusare con i farmaci antidolorifici, ma il suo amico e medico John tenterà subito di farla ragionare. Successivamente Shauna si pentirà di aver ingannato Ridge e vorrà rimediare ai suoi errori, ma non saprà come fare.

Beautiful: Steffy e John sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Beautiful, Bill insinuerà che il dottor John Finnegan abbia un interesse per Steffy, che vada oltre la sfera medica. In effetti, Forrester chiederà aiuto al dottore, anziché a Hope, oppure a Liam. Più tardi il medico cercherà di convincere Steffy, del fatto che i suoi problemi non derivino soltanto dai malesseri causati dal corpo, ma anche dagli sbalzi del suo umore. Nonostante i consigli del dottore, la donna gli chiederà lo stesso una ricetta per una medicina, che possa alleviare i suoi dolori una volta per tutte. Finnegan, però, sarà molto sincero con Steffy e le dirà che se continuerà ad abusare dei farmaci, rischierà di diventare una tossicodipendente.

Liam preoccupato per Steffy

Liam sarà assai preoccupato per Steffy e per la piccola Kelly, anche Hope sarà molto in ansia per la donna, ma dovrà fare i conti con le preoccupazioni per sua madre Brooke. Sarà così che Hope si confiderà con Liam sulla complicata situazione e chiederà all'uomo qualche consiglio per affrontarla al meglio.

Nel frattempo Bill si divertirà a provocare Ridge, riguardo il suo rapporto con Brooke e a un certo punto Justin cercherà di tranquillizzare i due uomini. Eric, intanto, cercherà di convincere Brooke a tentare di ricucire il suo rapporto con Ridge. Quinn e Shauna, invece, si confronteranno a e si congratuleranno a vicenda, per aver affrontato diverse difficoltà nel passato.

Shauna si pente di aver ingannato Ridge

Shauna sarà ancora piena di sensi di colpa per aver ingannato il suo amato Ridge e vorrà rimediare in qualche modo a tutte le sue malefatte, ma non saprà come agire. Frattanto Katie incontrerà lo stilista in ufficio per parlare di lavoro: i due finiranno anche per parlare della situazione venutasi a creare tra Brooke e Bill, la donna dirà di essere molto dispiaciuta per la vicenda, ma sarà sicura che nonostante gli avvenimenti, Logan sia ancora molto innamorata di lui e abbia intenzione di salvare il loro matrimonio.