La trama della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, in partenza il prossimo 30 settembre sulla ABC, si arricchisce ogni giorno di nuovi ed entusiasmanti dettagli. Numerose, infatti, sono le interviste realizzate dagli sceneggiatori in merito al futuro dei protagonisti. E se la sinossi della prima puntata ha già chiarito che Meredith Grey incontrerà un vecchia conoscenza della madre, nelle scorse ore è stata Meg Marinis a delineare un quadro completo delle prossime vicende che coinvolgeranno Amelia Shepherd, Atticus Link e Jo Wilson.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, la sceneggiatrice sul futuro di Amelia e Link: 'Si amano ancora molto'

Intercettata dai microfoni di TvLine in vista dell'imminente debutto di Grey's Anatomy 18, Meg Marinis, storica sceneggiatrice del medical drama, si è focalizzata sul futuro di una delle coppie più amate: Amelia e Link. I due chirurghi, come ormai risaputo, hanno concluso la diciassettesima stagione nel peggiore dei mondi. Di fronte alla proposta di matrimonio avanzata da Link, la compagna ha risposto con un emblematico silenzio. Cosa accadrà, dunque, quando la Serie TV tornerà in onda? Stando a quanto dichiarato da Meg Marinis, il sentimento d'amore che ha sempre caratterizzato il rapporto tra i due giovani non sparirà nel nulla.

Nonostante ciò, il chirurgo ortopedico si mostrerà particolarmente ferito dall'atteggiamento della fidanzata.

Una trama, quest'ultima, che la sceneggiatrice ha così anticipato: "Amelia non si è limitata a rifiutare la proposta di matrimonio di Link, ha detto no davanti a tre bambini con tre anelli su una spiaggia. Quindi non trascureremo nessun dettaglio su come si sente a riguardo.

Dovranno capire cosa fare perché si amano ancora molto, ma lui è anche tanto, tanto ferito. C'è ancora molto da dire, quindi penso che la loro storia non sia ancora finita."

Jo e Link inizieranno una storia? Meg Marinis: 'Il loro rapporto è simile a quello di Alex e Meredith'

Se la storia d'amore tra Amelia e Link attraverserà un periodo di crisi, l'amicizia tra l'uomo e la sua migliore amica si dimostrerà più solida che mai.

In Grey's Anatomy 18, il cui promo ha annunciato un ritorno infernale, Link sarà presente al 100% sia con il figlio Scout che con Jo Wilson. Quest'ultima, impegnata nelle cure della piccola Luna e con il nuovo percorso di specializzazione, si rivelerà inoltre di grande supporto per il chirurgo pediatrico. Nonostante ciò, Meg Marinis, che negli scorsi giorni ha svelato il futuro di Owen e Amelia, ha categoricamente escluso la possibilità che il rapporto tra Link e Jo possa evolversi in una vera e propria relazione romantica. Concludendo il suo intervento, la sceneggiatrice ha infatti dichiarato quanto segue: "Jo e Link sono legati da un rapporto simile a quello di Alex e Meredith. Non aspettatevi che il loro rapporto si evolverà in una relazione romantica perché non succederà. Potrete semplicemente goderveli come amici."