Tutto cambia per Genoveva e Felipe, come assicurano le anticipazioni di Una vita delle prossime puntate. Il processo per la morte di Marcia farà precipitare l'avvocato in una spirale di odio, deluso dal corso inaspettato della giustizia. Tuttavia, la sua voglia di vendicarsi verrà fermata dal piano di Velasco, pronto a distruggerlo. A dare il colpo di grazia sarà Laura, colei che con il suo cambio di testimonianza renderà Genoveva una donna libera e senza macchia. Non dimentichiamo però che anche la cattivona della soap ha un cuore e che il suo amore per Felipe è reale, anche se manifestato con comportamenti discutibili.

Sarà proprio l'amore che la spingerà a sacrificarsi per salvare la vita al suo amato avvocato.

Anticipazioni Una vita delle prossime puntate

Nei nuovi episodi della soap in onda su Canale 5 prossimamente, Laura verrà incaricata di uccidere Felipe. La domestica sarà costretta a obbedire, se non vuole che tutta Acacias sappia che è stata indagata per la morte di suo padre.

Laura avvelenerà Felipe che, perdendo i sensi, cadrà a terra sbattendo la testa. L'avvocato verrà portato d'urgenza in ospedale, dove subirà un intervento chirurgico che gli causerà un'amnesia permanente. Alvarez Hermoso perderà la memoria e non riconoscerà più Genoveva.

Felipe crederà che Salmeron sia una moglie buona e devota e così si innamorerà di nuovo di lei, come se l'avesse incontrata per la prima volta.

I due piccioncini partiranno per una seconda luna di miele, ma troveranno l'inferno.

Felipe e Genoveva torturati da Santiago e Laura

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva e Felipe verranno sequestrati da Becerra e dalla sua complice.

L'obiettivo dei due sarà quello di far confessare all'odiata Salmeron l'omicidio di Marcia.

Alvarez Hermoso e la moglie verranno torturati giorno e notte senza sosta.

Genoveva resisterà, consapevole che se parlasse finirebbe di certo in carcere. Tuttavia, davanti al dolore di Felipe, deciderà di sacrificarsi.

Genoveva si sacrifica, spoiler Una vita

Salmeron non riuscirà a sopportare che Felipe venga torturato, svilitone umiliato.

Temendo per la sua vita, prenderà la coraggiosa decisione di sacrificarsi.

Sarà così che Genoveva confesserà a Santiago di essere la responsabile della morte di Marcia. Becerra la libererà insieme a Felipe, facendo poi ritorno ad Acacias.

Genoveva finirà in carcere, ma non sarà certo disposta a restarci. Dietro le sbarre penserà subito a come vendicarsi e al modo più veloce per uscire di prigione. Felipe, invece, comincerà ad avere qualche flash sul suo passato, anche se il recupero totale della memoria sarà un obiettivo irraggiungibile.