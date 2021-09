Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita che prosegue la sua messa in onda anche in prime time su Rete 4. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo sabato 11 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento speciale, in programma come sempre dalle 21:20 circa. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni rivelano che Velasco deciderà di confessare il suo amore a Genoveva, mentre quest'ultima provocherà suo marito Felipe.

Genoveva prova a sedurre Felipe: anticipazioni Una vita sabato 11 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata serale di Una vita, che sarà trasmessa sabato 11 settembre in prima serata su Rete 4, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al processo per la morte di Marcia.

Il perfido Velasco, infatti, dopo essersi assicurato la fedeltà da parte di Laura deciderà di recarsi da Genoveva e di sorprenderla con una vera e propria dichiarazione d'amore.

L'avvocato, infatti, confesserà il suo sentimento alla dark lady di Acacias, la quale però pur non respingendolo apertamente, si prenderà un po' di tempo per riflettere e capire.

Poco dopo, Genoveva si recherà a casa di Felipe vestita con abiti succinti: la dark lady di Acacias tenterà in questo modo di provocare suo marito e di destabilizzarlo, in vista dell'inizio del processo.

Felicia preoccupata per il matrimonio di Camino e Ildefonso

La donna, quindi, fingerà di essere provata e dispiaciuta dal rifiuto da parte di Felipe, che non cederà alle lusinghe di sua moglie e manterrà il pugno duro nei suoi confronti.

E poi ancora le anticipazioni della nuova puntata serale di Una vita in programma questo sabato 11 settembre in tv, rivelano che Camino e Ildefonso saranno ospiti a cena nel ristorante di Felicia.

Tutto andrà per il verso giusto fino a quando Liberto non si lascerà andare ad una battuta sul matrimonio della coppia, che manderà in crisi Ildefonso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione dell'uomo non sarà delle migliori e questo suo modo di fare risveglierà la preoccupazione da parte di Felicia, sempre più convinta che ci sia qualcosa che non va in questo matrimonio.

Bellita pronta a partire: anticipazioni Una vita puntata serale 11 settembre

Occhi puntati anche su Bellita: in questo nuovo appuntamento in onda su Rete 4, la donna annuncerà la sua decisione di raggiungere la figlia (in dolce attesa) in Argentina e ammetterà di essere disposta anche a partire da sola.

Intanto Antonito annuncerà in famiglia la sua candidatura con il partito conservatore.

Un nuovo appuntamento serale decisamente da non perdere con la soap opera che saluterà così il pubblico di Rete 4. Dal prossimo sabato 18 settembre, infatti, non sono previsti nuovi appuntamenti serali con la soap iberica, la quale proseguirà la sua regolare messa in onda nel daytime di Canale 5.