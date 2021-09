Il prossimo 13 settembre, su Canale 5, si accenderanno i riflettori del Grande Fratello Vip 6. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha fatto chiarezza sulla presunta lite avvenuta sul set fotografico del Reality Show. Come raccontato da una delle due opinioniste, tra lei e Adriana Volpe non c'è stata alcuna discussione.

Le voci

In un'intervista il conduttore del reality show di Canale 5 aveva affermato che tra Volpe e Bruganelli non correva buon sangue. Successivamente, l'indiscrezione era stata riportata anche da Davide Maggio.

Sul blog del giornalista si legge: "La signora Bruganelli vorrebbe evitare ogni confronto con Volpe, fisico soprattutto".

Maggio aveva precisato che la forma fisica perfetta della conduttrice trentina, poteva in un certo senso mettere a disagio la moglie di Paolo Bonolis. Per questo motivo, alcuni autori avevano già avviato delle scommesse su quanto sarebbero durate le due opinioniste senza litigare.

La versione della signora Bonolis

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha precisato di non avere nulla contro Adriana Volpe. Dunque, non c'è stato alcun litigio sul set fotografico. Nel dettaglio, l'opinionista ha spiegato come sono andate realmente le cose: "Ho detto di non mettermi accanto a lei, ma era un complimento ". Bruganelli ha riferito che la collega trentina si è presentata all'appuntamento con uno spacco pazzesco.

Tuttavia, Sonia ha precisato che lei e Adriana sono due persone molto diverse: lei si sente più leggera mentre la sua collega risulta avere un atteggiamento più serio.

Infine, la signora Bonolis ha spiegato come si comporterà con i "vipponi". Sonia ha avvertito i telespettatori: non la sentiranno mai dire "bravo" ad un concorrente soltanto perché si mostra "vero".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La diretta interessata ha confidato che cercherà di elogiare chi porterà avanti la strategia migliore all'interno del Grande Fratello Vip 6.

Le parole di Volpe

A confermare la versione di Sonia Bruganelli, ci ha pensato Adriana Volpe. La diretta interessata ha fatto una confessione: "Abbiamo due stili diversi, ma complementari" .

A detta della conduttrice trentina, Sonia pensa di essere più istintiva rispetto a lei. Tuttavia, anche Volpe sente di essere poco razionale in certi avvenimenti. L'ex volto Rai ha rivelato di avere imparato molto in 20 anni di televisione. Per questo motivo spesso si pone in un certo modo verso il pubblico del piccolo schermo.

Secondo Volpe, un'opinionista deve dare un giudizio sintetico ed efficace. Infine, la diretta interessata ha potuto tornare nello studio del Grande Fratello Vip ed è un onore per lei.