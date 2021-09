Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla storia d'amore tra Camino e Maite: per le due donne giungerà il momento di far trionfare il sentimento e finalmente riusciranno ad essere libere di amarsi. Intanto in quartiere, ci sarà l'inaspettato ritorno di Santiago/Israel.

Camino e Maite si ritrovano dopo la morte di Ildefonso: trame spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che per Camino ci sarà un duro periodo da affrontare, legato alla morte di suo marito Ildefonso, che verrà ritrovato morto nei pressi del fiume del quartiere.

Da quel momento in poi, la vita della donna cambierà drasticamente e sua mamma, vedendola disperata, deciderà di informare Maite di quello che è successo.

Immediata la reazione della pittrici, da sempre innamorata follemente di Camino, la quale non si perderà d'animo e deciderà subito di rientrare ad Acacias, così da poter stare al fianco della sua amata e aiutarla così ad affrontare questo periodo così delicato e al tempo stesso doloroso.

L'addio di Camino e Maite

I colpi di scena però non tarderanno ad arrivare: il ritorno di Maite, infatti, sancirà il trionfo della passione con Camino, dato che le due per tutto questo tempo non hanno mai smesso di amarsi.

Tra le due donne, quindi, si riaccenderà di nuovo la fiamma della passione e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita, rivelano che alla fine prenderanno una inaspettata ma importantissima decisione: lasciare insieme Acacias per iniziare una nuova vita lontane da tutto e tutti.

Così, forte del loro grande amore, Camino e Maite decideranno di andare via per sempre dal quartiere e usciranno di scena. Un addio che otterrà anche il "lasciapassare" di Felicia: quest'ultima, infatti, dopo le remore iniziali, acconsentirà all'amore tra sua figlia e un'altra donna, avendo capito che solo in questo modo potrà essere davvero felice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno ad Acacias di Santiago: anticipazioni spagnole Una Vita

E poi ancora, le trame spagnole delle nuove puntate di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un personaggio di cui si erano perse le tracce.

Trattasi di Santiago, alias Israel, colui che aveva fatto credere di essere il marito (in realtà defunto) di Marcia.

Il ritorno di Santiago avverrà nel cuore della notte, in una Acacias silente, quasi come se l'uomo non volesse farsi vedere da nessuno, passando così inosservato e facendo in modo che la sua presenza non dia troppo nell'occhio.

Ma per quale motivo rimetterà piede in quartiere? Per il caso della morte di Marcia o per Genoveva? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di Una Vita.

Intanto, per tutta la stagione autunnale, la soap opera proseguirà la sua messa in onda in daytime: dal lunedì al sabato è confermato l'appuntamento con i nuovi episodi.

La soap opera Una Vita chiuderà i battenti per sempre

Dal lunedì al venerdì la messa in onda è alle 14:10 circa mentre al sabato ci sarà spazio per un doppio episodio della soap iberica, che continua a mietere ottimi risultati d'ascolti su Canale 5.

Eppure, nonostante il successo riscosso in Italia, ben presto i fan dovranno dire addio alla soap ambientata ad Acacias, dato che in Spagna già dallo scorso maggio non c'è più spazio nel palinsesto per le nuove puntate di Una Vita.

I dirigenti della tv spagnola hanno scelto di cancellare il prodotto dalla programmazione quotidiana, complice anche un costante calo di spettatori registrando dalla soap in patria.