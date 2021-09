Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera andata in onda per la prima volta nel 2015 sulle reti Mediaset. Gli spoiler spagnoli sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sulla reazione di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) alla scoperta del doppio gioco di Javier Velasco. La darklady, infatti, stringerà un'alleanza con Laura Alonso per sbarazzarsi del losco avvocato.

Una vita spoiler: Laura tenta di uccidere Felipe

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate in onda a breve in Italia annunciano che Genoveva organizzerà un nuovo omicidio.

Tutto inizierà quando Velasco ordinerà per l'ennesima volta a Laura di uccidere Felipe. Quest'ultimo, infatti, verrà ricoverato in ospedale dove perderà i ricordi degli ultimi dieci anni di esistenza dopo essere stato avvelenato dalla domestica. Purtroppo l'avvocato non si ricorderà nemmeno di essere il coniuge della Salmeron.

Intanto, Laura si preparerà a soffocare Felipe (Marc Parejo) con un cuscino in un letto d'ospedale per paura che Velasco possa far del male a sua sorella Lorenza, ricoverata in una clinica per disabili. Fortunatamente Genoveva sventerà il tentativo di omicidio da parte dell'Alonso, che messa alle strette punterà l'arma da fuoco nei suoi confronti. Anche in questo caso, la darklady riuscirà a calmare le ire della domestica, tanto da farle confessare tutta la verità.

Genoveva scopre che Alonso è in combutta con Velasco

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva convincerà Laura a fidarsi di lei. Quest'ultima racconterà di essere stata assoldata fin dal suo arrivo ad Acacias per pedinarla e uccidere in un secondo momento Felipe dopo aver stretto un accordo con Velasco.

In questo modo, la Salmeron comprenderà che Javier non aveva fatto niente per impedire la fine del suo matrimonio con l'Alvarez Hermoso, nonostante avessero già dei problemi.

Inoltre, la darklady sarà sicura che Alonso si è alleata con Velasco solo per salvare sua sorella Lorenza (Yarea Guillén). Appresa la verità, la donna deciderà di vendicarsi del losco avvocato, organizzando una terribile vendetta.

La Salmeron propone un'alleanza con la domestica per sbarazzarsi di Javier

Poche ore più tardi, Genoveva Salmeron proporrà a Laura un'alleanza per sbarazzarsi di Javier, intenzionato a prendere il posto di Felipe accanto a lei.

Per questo motivo, la nobildonna inviterà la domestica a casa sua per mettere in azione un piano ai danni del losco avvocato.

Le due donne riusciranno a eliminare Velasco? In attesa di scoprire come evolverà questa story-line, si ricorda che Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.