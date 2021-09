Grandi novità in arrivo per tutti i fan della soap opera Una vita, che subirà delle modifiche importanti legate alla programmazione sia in daytime che in prime time. Per questo autunno 2021 ci saranno dei cambiamenti, a partire dalla sospensione delle puntate nella prestigiosa fascia serale di Rete 4. Cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione in daytime, dove la soap opera tornerà a occupare la fascia del sabato pomeriggio.

Ecco come cambia la programmazione di Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una Vita rivelano che la soap opera non sarà più trasmessa di sabato sera su Rete 4.

A partire dal prossimo 18 settembre, saranno cancellate le puntate in prime time della soap opera iberica, la quale sarà sostituita dalla messa in onda di film.

Al momento, non sono previsti ulteriori ritorni in prima serata per Una Vita: l'appuntamento proseguirà solo su Canale 5 e, anche in questo caso, ci saranno delle sostanziali novità.

L'appuntamento con la soap è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 circa in prima visione assoluta, come sempre subito dopo la messa in onda di Beautiful.

Il 18 e 25 settembre, però, la soap sarà sarà in onda anche nella fascia del sabato pomeriggio. Mediaset, infatti, ha scelto di far partire Amici 21 di domenica pomeriggio e di conseguenza, lo slot orario che va dalle 14 alle 16:30 circa del sabato, è rimasto vuoto.

La soap ritorna al sabato pomeriggio su Canale 5

Così, per due settimane, spetterà alle soap fornire un buon traino alla messa in onda di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno sarà trasmesso sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

Di conseguenza, per il 18 e 25 settembre, è previsto l'appuntamento con la soap opera Una Vita nella fascia oraria che va dalle 14:15 alle 15:20 circa, con la messa in onda di due episodi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A seguire, ci sarà spazio per una nuova puntata della soap turca Love is in the air.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che ci sarà spazio per dei clamorosi colpi di scena.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita

Occhi puntati in primis sulle vicende di Camino e Ildefonso: quest'ultimo confesserà a sua moglie il suo segreto.

Dopo la guerra, delle ferite lo hanno reso sterile e così non può avere figli.

Camino non si tirerà indietro e accetterà di stare al fianco del suo uomo. Tuttavia, Ildefonso non riuscirà ad accettare il peso di questa sua sciagura e farà perdere le sue tracce, sparendo nel nulla.

Solo dopo diversi giorni, Camino si ritroverà a fare i conti con una tremenda notizia: Ildefonso si è suicidato e il suo corpo verrà ritrovato all'interno del fiume di Acacias.