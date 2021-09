Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi dela fiction daily creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane scoprirà che la ditta ungherese proposta da Christoph è stata coinvolta in uno scandalo. La notizia giungerà alla stampa e il padre di Tim crederà che a tradirlo sia stata Selina, mentre Saalfeld ignorerà che a metterlo in difficoltà sarà stata ancora una volta la dark lady.

Christoph si candida come consigliere regionale

Christoph è il classico uomo di successo, ambizioso e con grande fiuto per gli affari, quindi quando la fidanzata Selina gli ha proposto di tentare la carriera politica, l'uomo ha accettato di buon grado, galvanizzato dal poter accrescere il proprio potere.

A tal proposito, il padre di Tim si è candidato per la carica di consigliere regionale, ben convinto che archiviare la pratica con un successo sarebbe stato un gioco da ragazzi. Invece non sarà così, perché a dargli filo da torcere sarà Rosalie Engel, principale avversaria per la medesima carica politica, e sostenuta proprio da Ariane Kalenberg, donna senza scrupoli e intenzionata a ridurre al lastrico Saalfeld.

Ariane scoprirà che la ditta ungherese proposta da Christoph è stata coinvolta in uno scandalo

I prossimi episodi bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane sarà più che mai intenzionata a convincere i Saalfeld a firmare un accordo con una ditta di costruzioni utilizzando un prestanome.

Tale losco tranello verrà smascherato da Christoph, il quale proporrà a Robert e Werner una ditta ungherese nella speranza che gli albergatori optino per la sua scelta.

Kalenberg, però, scoprirà che la ditta ungherese proposta dal padre di Tim ai Saalfeld è stata coinvolta in uno scandalo e, nemmeno a dirlo, utilizzerà tale notizia per metterlo in difficoltà.

Sapendo che Selina rimarrebbe sconcertata se scoprisse tale notizia, la dark lady farà in modo che la succulenta informazione arrivi nelle mani della von Thalheim.

Christoph accuserà Selina di averlo tradito alla stampa

Le prossime puntate tedesche della soap opera rivelano che Selina, appresa la sconcertante notizia della scandalo legato all'azienda ungherese, esigerà lumi da Christoph e i due fidanzati finiranno, per la gioia di Ariane, per litigare.

L'indomani, come se non bastasse, la notizia verrà riportata dalla stampa e Christoph, memore della lite con la sua amata, penserà che a tradirlo coi mezzi d'informazione sia stata proprio Selina.

Saalfeld, quindi, crederà che la chiamata a un giornalista presente nel telefonino della fidanzata, sia la prova del tradimento con la stampa.

In realtà, ad avvertire la stampa sarà Ariane.